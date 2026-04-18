3 errores por los que te estafan en WhatsApp y los sigues cometiendo

A través de su menú de herramientas y configuración, WhatsApp tiene múltiples opciones ligadas a la seguridad de tu cuenta: desde ocultar tu foto de perfil hasta una “lista negra” de contactos bloqueados. Sin embargo, sigues cometiendo errores comunes que aumentan el riesgo de estafa.

En los últimos años, indican expertos, los métodos de fraude se han sofisticado, pero los ciberdelincuentes saben que, en muchos casos, siguen aprovechándose de fallas básicas que los usuarios repiten sin darse cuenta.

La mayoría de las estafas digitales no ocurren por hackeos complejos, sino por errores evitables en la configuración o el uso diario de la aplicación.

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3 errores en WhatsApp que te exponen a una estafa

1. No activar la verificación en dos pasos

Uno de los fallos más comunes y peligrosos es no habilitar la verificación en dos pasos, aunque WhatsApp te lo recuerda más de lo que debería Esta función añade una capa extra de seguridad mediante un PIN que protege la cuenta, incluso si alguien obtiene el código de verificación enviado por SMS.

Sin esta medida, los delincuentes pueden engañar al usuario para que comparta ese código de seis dígitos. Lo hacen haciéndose pasar por empresas, servicios técnicos o incluso conocidos.

Una vez que lo consiguen, toman el control de la cuenta y comienzan a contactar a familiares o amigos para pedir dinero.

2. Caer en enlaces sospechosos

Otro error frecuente es abrir enlaces que llegan por mensaje. Muchas veces se presentan como promociones, premios o alertas urgentes que buscan generar una reacción inmediata. Jamás lo olvides: nadie va a regalarte dinero en WhatsApp.

Estos enlaces suelen redirigir a páginas falsas que imitan sitios oficiales. Allí pueden solicitar datos personales, contraseñas o información bancaria. En otros casos, descargan programas maliciosos que registran la actividad del dispositivo.

El problema no es solo hacer clic, sino confiar en mensajes que no han sido verificados. Incluso si provienen de un contacto conocido, es posible que esa cuenta ya haya sido comprometida.

3. Exponer demasiada información personal

Un detalle que muchos pasan por alto es la configuración de privacidad. Mantener la foto de perfil visible para cualquier persona puede facilitar ciertos fraudes, como el conocido “cambio de número”.

En este tipo de estafa, los delincuentes utilizan la imagen y el nombre de la víctima para crear un perfil falso. Luego escriben a sus contactos haciéndose pasar por ella, generalmente con historias urgentes para solicitar dinero.

Limitar quién puede ver tu foto, estado e información personal reduce significativamente este riesgo.

También es recomendable no compartir códigos de verificación bajo ninguna circunstancia, revisar con frecuencia la configuración de seguridad y mantenerse atento a comportamientos inusuales en la cuenta.

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