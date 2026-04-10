El FBI alerta por una nueva ola de fraudes: criptomonedas, IA y pérdidas millonarias

Las estafas digitales en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord y ya no se explican solo por engaños tradicionales. Según datos recientes del Federal Bureau of Investigation, las pérdidas por fraude superaron los 11.300 millones de dólares en el último año, impulsadas principalmente por esquemas con criptomonedas.

El dato clave: la inteligencia artificial está acelerando el problema, haciendo que los engaños sean más creíbles, masivos y difíciles de detectar.

Cómo funcionan las estafas con criptomonedas que ya son las más costosas en EE.UU.

El mecanismo se repite, pero cada vez es más sofisticado. Todo empieza con un contacto inesperado: puede ser un mensaje en redes sociales, una app de citas o incluso LinkedIn.

El estafador construye confianza durante días o semanas. Luego introduce la oportunidad: una inversión en criptomonedas con supuestas ganancias rápidas.

El fraude con criptomonedas rompe récords en EE.UU.: más de USD 11.300 millones perdidos y la IA acelera el problema Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El punto de quiebre es cuando la víctima decide invertir. A partir de ahí:

Se muestra una plataforma falsa con “ganancias” en tiempo real.

Se incentiva a depositar más dinero.

Cuando se intenta retirar, aparecen “impuestos” o “comisiones”.

Finalmente, el dinero desaparece.

La Securities and Exchange Commission ya advirtió que este tipo de fraude se volvió dominante por su capacidad de escalar y por la dificultad de rastrear fondos en entornos cripto.

El rol de la inteligencia artificial en estas estafas

La diferencia hoy no está en el tipo de fraude, sino en cómo se ejecuta. La IA permite crear perfiles falsos hiperrealistas y mantener conversaciones fluidas durante semanas. Con la posibilidad de generar videos falsos (deepfakes) que legitiman la inversión y la capacidad de automatizar respuestas en tiempo real, la estafa es cada vez más eficaz.

Empresas como Microsoft y Google ya alertaron sobre el crecimiento de ataques automatizados con IA, especialmente en entornos financieros. El resultado es claro: el fraude dejó de parecer fraudulento.

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El éxito de estas estafas no depende de la ingenuidad, sino del contexto. Hay tres factores clave:

Confianza progresiva: no es un engaño inmediato, es una relación construida.

Validación visual: plataformas y gráficos que parecen reales.

Presión emocional o financiera: urgencia o promesas de oportunidad única.

Además, el uso de datos públicos en redes sociales permite personalizar cada acercamiento.

“Pensé que estaba invirtiendo, pero era todo falso”

En Los Ángeles, Daniel R., de 42 años, perdió más de 8.000 dólares en una de estas plataformas. “Al principio todo parecía normal. Veía cómo crecía el dinero. Eso fue lo que me convenció de seguir invirtiendo”, cuenta.

El problema llegó cuando quiso retirar los fondos. “Me pedían pagar cargos para liberar el dinero. Ahí entendí que algo estaba mal. Después desaparecieron”.

Señales de alerta que no deberías ignorar

Aunque el fraude sea sofisticado, hay patrones que se repiten:

Promesas de ganancias rápidas y seguras.

Plataformas desconocidas o sin regulación.

Necesidad de pagar para retirar dinero.

Contacto iniciado por redes sociales o apps.

Presión para invertir más en poco tiempo.

Si aparece una de estas señales, hay que frenar. Si aparecen varias, es fraude.

Qué recomiendan las autoridades en EE.UU.

Tanto el Federal Bureau of Investigation como la Federal Trade Commission coinciden en tres medidas clave:

No enviar dinero a personas o plataformas no verificadas.

Investigar antes de invertir (registro, reputación, regulación).

Desconfiar de cualquier oportunidad que prometa rendimientos garantizados.

El dato que explica todo: por qué este fraude no va a frenar

El crecimiento de estas estafas tiene una lógica simple: son baratas de ejecutar, difíciles de rastrear y altamente rentables. La inteligencia artificial potencia cada una de esas variables. Por eso, las autoridades no hablan de una ola pasajera, sino de un cambio estructural en el fraude digital.

Las estafas con criptomonedas ya son el fraude más costoso en Estados Unidos, y la inteligencia artificial está llevando el problema a otro nivel. No se trata de evitar internet o la tecnología, sino de entender cómo funcionan estos engaños. Porque hoy, el riesgo no es que algo parezca falso, sino todo lo contrario: que parezca demasiado real.

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