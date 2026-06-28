Presupuesto de Nueva Jersey: el primero de la gobernadora avanza con promesas de alivio fiscal y críticas republicanas

Nueva Jersey está a punto de aprobar el primer presupuesto estatal de la gobernadora Mikie Sherrill, un plan de gastos por $60,700 millones de dólares que, según líderes demócratas, busca aliviar la carga económica de las familias y fortalecer las finanzas estatales.

La gobernadora Sherrill, junto con el presidente de la Asamblea estatal, Craig Coughlin, y el presidente del Senado, Nick Scutari, anunció que se alcanzó un acuerdo para sacar adelante el presupuesto del año fiscal 2027.

La aprobación definitiva se espera antes del 1 de julio, fecha límite para evitar el cierre parcial del gobierno estatal.

En una declaración conjunta citada por el medio WHYY, los líderes demócratas aseguraron que el plan está diseñado para hacer que Nueva Jersey sea “más asequible” para sus residentes, al tiempo que busca proteger al estado de los efectos de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

Entre las medidas destacadas figura la ampliación del Crédito Tributario por Hijos y un aumento del apoyo al programa Stay NJ, destinado a aliviar el impuesto sobre la propiedad para adultos mayores.

El acuerdo incorpora $100 millones de dólares adicionales para este programa respecto a la propuesta inicial de la gobernadora y prioriza mayores beneficios para residentes de bajos ingresos.

Los demócratas sostienen además que el presupuesto reducirá a la mitad el déficit estructural del estado, mantendrá el financiamiento completo de las pensiones públicas y reforzará el superávit presupuestario para hacer frente a posibles recortes federales en áreas como Medicaid, la asistencia alimentaria y la atención médica asequible.

Sherrill asumió la gobernación en enero y enfrenta el desafío de equilibrar las demandas legislativas con la disciplina fiscal. De acuerdo con New Jersey Globe, la mandataria adoptó una postura más flexible respecto a las partidas específicas impulsadas por los legisladores para proyectos en sus distritos, conocidas informalmente como artículos Christmas tree.

“Muchos legisladores conocen mejor sus distritos”, afirmó Sherrill, quien insistió en que cualquier gasto adicional deberá compensarse mediante recortes en otras áreas para mantener el presupuesto dentro del límite establecido de $60,750 millones de dólares.

Explicó que los ajustes provendrán de múltiples programas que finalmente no requerirán el nivel de financiación inicialmente previsto, aunque reconoció que aún no conoce el monto exacto que se destinará a proyectos distritales específicos.

La gobernadora también expresó satisfacción con las modificaciones introducidas en Stay NJ.

El acuerdo contempla reducir el límite de ingresos para acceder al programa hasta los $200,000 dólares anuales y aumentar los recursos destinados a personas mayores con menores ingresos. Según declaró a New Jersey Globe, estos cambios dejan al programa “en un lugar mejor” que en versiones anteriores.

Asimismo, defendió los esfuerzos de su administración para mejorar la transparencia presupuestaria mediante la creación de un nuevo portal público que permite a los ciudadanos rastrear el destino de los fondos estatales.

Sin embargo, legisladores republicanos del comité presupuestario del Senado estatal denunciaron que el proceso de negociación se llevó a cabo con escasa transparencia y criticaron lo que consideran una distribución desigual de recursos entre municipios y distritos escolares.

En una carta dirigida a la dirigencia demócrata, los senadores republicanos Declan O’Scanlon, Michael Testa, Doug Steinhardt y Carmen Amato Jr. afirmaron que las negociaciones continúan realizándose “a puerta cerrada” y sostuvieron que el nuevo gobierno no ha modificado las prácticas tradicionales de elaboración presupuestaria.

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