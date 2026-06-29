¡Ayúdennos a ayudar a Venezuela!

Mientras seguimos lamentando profundamente la enorme pérdida que sufre el pueblo venezolano debido a los devastadores terremotos del 24 de junio pasado, en la Hispanic Federation pasamos de inmediato a la acción para ayudar a coordinar y canalizar la ayuda que comenzó a aportar enseguida la comunidad latina de nuestra región.

Al mismo tiempo, nos preocupa profundamente la situación de los más de 600,000 venezolanos a los que el gobierno que encabeza el Presidente Donald Trump privó del Estatus de Protección Temporal (TPS) y reclamamos que sea restaurado.

Con respecto a la ayuda, la Hispanic Federation estableció de inmediato un fondo inicial de ayuda de emergencia de 100,000 dólares, con el que todos podemos contribuir desde la página Ayuda a los pueblos: Ayuda humanitaria a Venezuela de nuestro sitio Web.

Mediante ese fondo, ya estamos colaborando con organizaciones como AID for Life, que tienen vínculos estrechos con las comunidades afectadas y que están prestando ayuda humanitaria inmediata en toda Venezuela. Por ejemplo, proveyendo suministros esenciales y distribuyendo alimentos y agua potable.

Desde su fundación, en 1990, nuestra Hispanic Federation ha dicho presente en cada oportunidad en que las y los latinos de los Estados Unidos y de los países del resto del continente han enfrentado desastres naturales.

En a abril de 2016, por ejemplo, un terremoto que sacudió la región de Muisne, en Ecuador, provocó casi un millar de muertes y dejó un saldo de más de 28,000 lesionados y heridos, y dejó sin techo a muchos miles de ecuatorianos más. En aquella oportunidad, pusimos en práctica las lecciones aprendidas en desastres anteriores y prestamos ayuda mediante la campaña Unidos por Ecuador.

Un año después, en septiembre de 2017, cuando el huracán María causó una devastación mucho mayor aún en Puerto Rico, respondimos con la campaña Tomar Acción por Puerto Rico.

Más acá en el tiempo, en septiembre de 2022, la Hispanic Federation entró nuevamente en acción para ayudar a la población de la República Dominicana afectada por el huracán Fiona.

Por supuesto, para prestar asistencia en todos los casos, incluso a Venezuela en estos días, contamos con la colaboración y las aportaciones de la comunidad latina en los Estados Unidos, que una y otra vez nos ha ayudado a ayudar.

Con respecto a Estatus de Protección Temporal de los venezolanos y venezolanas en este país, los recientes terremotos han intensificado una crisis humanitaria ya grave, resultado de años de inestabilidad política, colapso económico y opresión. El año pasado, la administración de Trump eliminó el TPS para Venezuela, una protección clave para los cientos de miles de venezolanos que dejaron su país para escapar del deterioro continuo. Ellas y ellos han hecho sus vidas aquí, han formado familias y aportan al desarrollo de sus comunidades.

Debido a que la situación en Venezuela es todavía más grave como consecuencia de estos recientes desastres naturales, regresar ahora sería inseguro y pondría en riesgo la vida de miles de personas.

Y por eso, desde nuestra Hispanic Federation instamos al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a que se reasigne el TPS a Venezuela.

Las leyes así lo permiten, esta crisis lo exige, y nuestra obligación como nación requiere que lo hagamos.

Y a las y los lectores de esta columna, les vuelvo a alentar a que colaboren con nuestros hermanos en Venezuela visitando nuestra página Ayuda a los pueblos: Ayuda humanitaria a Venezuela,

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation