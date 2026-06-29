La ola de las gradas baratas. Lo que Zohran Mamdani y el DSA realmente están Diciendo sobre la política 

Hace unas semanas estaba sentado en las gradas de un evento deportivo con mi familia. Los boletos más baratos de todo el lugar. La sección del pueblo. La sección donde gente como yo normalmente termina. La clase trabajadora, los que están estirando cada dólar, las familias que ahorran para una noche fuera y deciden disfrutarla porque no siempre se puede.

Durante el juego, alguien en nuestra sección empezó una ola. Usted sabe cuál es. Ese momento absurdo, pero hermoso, donde miles de desconocidos deciden levantarse al mismo tiempo sin otra razón que porque todos los demás lo están haciendo.

Y en las gradas baratas, funcionó perfectamente.

La ola pasó por nuestra sección con energía. La gente se reía. Los niños se levantaban emocionados. Desconocidos participaban. Tenía ritmo. Tenía fuerza.

Entonces intentó llegar a las secciones caras, donde los invitados de los patrocinadores corporativos y fanáticos en otra estratosfera económica disfrutaban del evento.

La ola empezó a perder velocidad. Se confundió. Perdió el ritmo. Lo que había salido natural entre las personas que estaban allí para vivir el momento se convirtió en algo incómodo entre quienes estaban allí de una manera completamente distinta.

Y quizás esa es la analogía perfecta de lo que está pasando ahora mismo en la política de Nueva York.

Porque la ola política detrás de los candidatos de los Socialistas Democráticos de América (DSA), bajo la creciente influencia de Zohran Mamdani, está exponiendo algo incómodo sobre los partidos políticos modernos.

Un partido se supone que representa a sus votantes.

Suena obvio. Tan obvio que hasta parece una tontería tener que decirlo.

Pero por décadas, especialmente en la política estadounidense, los partidos tradicionales han funcionado menos como movimientos creados por votantes y más como instituciones construidas alrededor de donantes, consultores y máquinas de recaudar dinero.

Los números cuentan parte de la historia. El costo de aspirar a un cargo público se ha disparado. Las campañas para el Congreso regularmente cuestan millones de dólares. Las campañas presidenciales ahora se mueven en miles de millones. En Nueva York, una contienda competitiva requiere operaciones de recaudación de fondos que hace una generación hubieran parecido imposibles.

La política se convirtió en un negocio donde muchas veces el acceso depende de quién puede pagar la entrada.

Y por eso esta nueva ola política incomoda a algunos.

Porque durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que el dinero era la fuerza definitiva en las elecciones estadounidenses. Que quien tuviera los mejores donantes, el presupuesto más grande para anuncios y las conexiones más poderosas eventualmente iba a ganar.

Pero, ¿qué pasa cuando los votantes deciden que quizás su voto todavía importa?

¿Qué pasa cuando la clase trabajadora, los votantes de bajos ingresos y la clase media dejan de votar basándose en miedo y empiezan a votar por lo que realmente afecta sus vidas?

Vivienda.

Salud.

El costo de vivir.

Oponerse al genocidio y a guerras injustificadas.

Cuidado infantil.

Salarios.

Dignidad básica.

Imagínese eso. Un sistema político donde la gente vota por sus propios intereses.

En una era de desinformación, inteligencia artificial, ecosistemas de medios controlados por multimillonarios y plataformas sociales diseñadas para mantenernos divididos y molestos, eso no debería ser una idea revolucionaria. Pero de alguna manera lo es.

Por años, a los estadounidenses se les ha dicho que la política es demasiado complicada. Que la gente común no entiende los temas. Que el dinero y la influencia son demasiado poderosos para ser retados.

Entonces ocurre algo extraño. Un candidato con un mensaje enfocado en el costo de vida, la desigualdad económica y un gobierno que funcione para la gente común empieza a ganar apoyo. Y de repente la conversación cambia.

Claro, todo movimiento tiene debates, contradicciones y diferencias internas. Ninguna coalición política es perfecta. Pero el mensaje más grande de estas campañas es claro: los votantes están exigiendo políticos que realmente reflejen sus prioridades.

No solamente discursos bonitos. No solamente el mejor mercadeo. No otro candidato prometiendo cambio mientras protege los mismos sistemas que crearon la frustración.

La gente está respondiendo a candidatos dispuestos a tomar posiciones sobre temas que muchos votantes ven como preguntas básicas de humanidad. El sufrimiento de civiles en conflictos internacionales. Las preocupaciones sobre políticas agresivas de inmigración. Proteger a los niños. Impuestos más justos. Hacer que las ciudades vuelvan a ser lugares donde la gente pueda vivir.

Estés de acuerdo o no con cada política, el cambio político es imposible de ignorar. La ola comenzó en las gradas baratas. Las personas que se suponía tenían menos influencia están demostrando que todavía tienen lo único que todo político necesita al final del día. Votos.

Y quizás la lección más incómoda para el establecimiento político es esta: Las personas sentadas en la sección más barata todavía son parte del estadio.

Gamaliel Ramos es un periodista de Puerto Rico.