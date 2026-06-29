Nueva York: el tiempo para hoy lunes 29 de junio
Conoce cómo estará el tiempo en Nueva York, para hoy lunes 29 de junio. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este lunes? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.
Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:27 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:31 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 21% por la tarde y 55% por la noche.
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El clima en Nueva York
El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Qué clima hay en Estados Unidos?
Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y notables precipitaciones.
En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.