Real Madrid y Florentino Pérez donarán más de un millón de dólares cada uno a Venezuela tras los terremotos

Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, aportarán un millón de euros cada uno para apoyar a las comunidades venezolanas golpeadas por los recientes terremotos, en medio de una búsqueda de sobrevivientes que sigue en condiciones críticas.

Este lunes, por medio de un comunicado, el club confirmó que tanto la institución como su presidente harán una contribución individual de un millón de euros, equivalente a unos $1,14 millones de dólares.

Asimismo, a través de su Fundación, el Real Madrid activó una campaña de recaudación junto a la Cruz Roja con el fin de canalizar ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas.

En un comunicado, el equipo expresó su respaldo al país: “Queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles”.

Las donaciones pueden realizarse a través del enlace habilitado por la Cruz Roja. AQUÍ:

El problema de las donaciones a la Cruz Roja de Venezuela

Tras los terremotos, se han viralizado imágenes de ciudadanos y voluntarios instalando centros de acopio y entregando donaciones de forma espontánea sin presencia de organismos gubernamentales.

La desconfianza en el Estado es generalizada en una Venezuela históricamente carcomida por la corrupción. Aunado a eso, la Cruz Roja Venezolana fue intervenida por el régimen tras una serie de denuncias internas que señalaban irregularidades administrativas y presuntos abusos de autoridad dentro de su dirigencia.

El chavismo argumentó que la organización había perdido capacidad operativa y transparencia, por lo que decidió nombrar una junta reestructuradora para asumir el control temporal de la institución y revisar su funcionamiento.

De modo que todas las ayudas a través de esta institución estarían siendo gestionadas indirectamente por el Estado. Un hecho que ha generado malestar entre la opinión pública venezolana.

FC Barcelona también donará dinero a Venezuela

Por su parte, el pasado sábado, el FC Barcelona anunció una contribución económica de $100.000 dólares destinada a apoyar las labores humanitarias en Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado miles de víctimas y familias sin hogar.

El club catalán explicó que la ayuda forma parte de su compromiso social y de la acción internacional que impulsa su fundación, enfocada en responder a emergencias donde la infraestructura local queda severamente afectada.

La Fundación Barca detalló que los recursos serán canalizados a través de organizaciones humanitarias que ya operan en las zonas más golpeadas, con prioridad en asistencia médica, refugios temporales y distribución de insumos básicos.

Ante la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que han afectado a Venezuela, la Fundación FC Barcelona pone en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos, con una aportación inicial de 100.000 ?.https://t.co/JHS44OBZCN pic.twitter.com/C5Rk0Y8q0g — Barça Foundation (@FundacioFCB) June 27, 2026

Mientras tanto, Venezuela continúa en fase de emergencia. Cuatro días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos de rescate, nacionales y extranjeros, siguen trabajando entre los escombros, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más devastada.

Las autoridades reportan al menos 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y más de 12.700 familias que perdieron sus hogares por los derrumbes.



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