Encuentran sin vida a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras terremotos en Venezuela

La familia del defensor argentino Lucas Trejo fue hallada sin vida después de 74 horas de búsqueda entre los escombros del complejo residencial Cumanagoto, en Playa Grande, La Guaira.

Esto, luego de la tragedia que dejó el doble terremoto del miércoles en Venezuela. Autoridades venezolanas y el club Sport Marítimo de La Guaira confirmaron la muerte de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus hijos Aarón (7) y Ainhoa (5).

Sus cuerpos fueron localizados en una de las zonas más afectadas por los movimientos telúricos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron al país el pasado miércoles.

Trejo se encontraba en Caracas concentrado con su equipo cuando ocurrió el primer movimiento telúrico. Al regresar a La Guaira, encontró su edificio colapsado y desde ese momento inició una búsqueda desesperada que se extendió por más de tres días.

Un padre excavando con sus manos

El futbolista pidió ayuda pública, solicitó brigadas y perros rescatistas, y se sumó él mismo a las labores de remoción de escombros.

Testigos relataron que Trejo trabajó sin descanso, cavando con sus manos y guiando a los equipos de rescate con la esperanza de hallar sobrevivientes.

En Venezuela se ha dado la particularidad de que los equipos de rescate locales no cuentan con equipamiento, ni tecnología, ni herramientas. Además, llegaron a algunas zonas de desastre más de 24 horas después de los terremotos.

Este escenario obligó a la población a iniciar por voluntad propia y de manera rudimentaria las labores de búsqueda.

Lucas Trejo, de 38 años, nació en Córdoba y construyó una carrera extensa en ocho países. Pasó por clubes de Argentina, España y Grecia antes de llegar a Venezuela en 2016.

Su etapa en el Monagas SC marcó un antes y un después, ya que fue capitán, levantó el primer título de liga del club en 2017 y clasificó a la Copa Libertadores.

En entrevistas, Trejo había expresado que Venezuela era el lugar donde había decidido formar su hogar y donde se sentía “más feliz” como profesional y como padre.

La pérdida de la familia Trejo se suma al panorama devastador que atraviesa el país. Los reportes oficiales hablan de 1.430 fallecidos, más de 4.300 heridos y cerca de 70.000 desaparecidos. Miles de familias han quedado sin vivienda tras el colapso de edificios completos.



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