Sube a 1,450 el número de muertos por los terremotos en Venezuela

1,450 fallecidos y 3,150 heridos dejaron los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles, informó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez calificó el desastre como “la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia” y señaló que más de 12,700 familias permanecen afectadas por la emergencia.

El funcionario detalló que los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 también causaron daños de gran escala en la infraestructura. El reporte oficial contabiliza 774 edificios afectados o colapsados, de los cuales 189 quedaron destruidos totalmente y 585 presentan daños parciales.

Además, 38 hospitales, 44 centros comerciales y otras 1,645 estructuras sufrieron afectaciones.

Rodríguez indicó que 527 pacientes fueron trasladados desde el estado La Guaira, el más golpeado por los terremotos, hacia hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención especializada.

Las labores de búsqueda y rescate continúan con apoyo internacional. Según el balance oficial, Venezuela cuenta actualmente con 2,624 rescatistas extranjeros, apoyados por 137 perros especializados, 49 vehículos operativos y cerca de 85 toneladas de equipos, medicamentos e insumos médicos.

Miles de voluntarios

El presidente del Parlamento destacó igualmente la incorporación de miles de voluntarios a las tareas de emergencia. Explicó que 7,876 personas se registraron en el Poliedro de Caracas para participar en los trabajos de rescate y remoción de escombros, principalmente en La Guaira.

Como parte de la respuesta a la emergencia, las autoridades activaron una línea telefónica de atención psicológica para personas que presentan ansiedad, tristeza o síntomas de estrés postraumático derivados del desastre. Asimismo, habilitaron una plataforma digital para que familiares puedan reportar a personas desaparecidas, aunque el Gobierno no precisó cuántos casos permanecen sin resolver.

Mientras tanto, en redes sociales continúan multiplicándose las publicaciones con fotografías y datos de ciudadanos cuyo paradero sigue siendo desconocido, especialmente de residentes del estado La Guaira.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con parte de los equipos internacionales desplegados en el país y agradeció, según Prensa Presidencial, el respaldo brindado por los rescatistas extranjeros durante las operaciones de búsqueda y asistencia a las víctimas.

Con información de EFE.

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