Autoridades de NYC extreman seguridad por fiestas del 4 de Julio

Un enorme despliegue de seguridad por aire, tierra y agua verán los neoyorquinos y turistas desde ya y durante todo el fin de semana del 4 de Julio, como parte de las medidas de protección de las autoridades de la Gran Manzana para garantizar que los diversos eventos, celebraciones y fuegos artificiales que se realizarán, con motivo de los 250 años de la Independencia, transcurran en plena normalidad.

Y debido a que a las fiestas patrias se suman esta vez un multitudinario evento en el Madison Square Garden y partidos de la Copa del Mundo, la presencia de uniformados, personal antiexplosivos, agentes de inteligencia, drones y personal encubierto será mayor.

Así lo anunció este miércoles el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, al destacar el amplio dispositivo de seguridad que incluye varios eventos destacados como el desfile Sail4th 250. Habrá decenas de embarcaciones, los fuegos artificiales de Macy’s y otras concentraciones públicas, que contarán además de miles de agentes desplegados, unidades caninas (K-9), equipos de armas pesadas, unidad de desactivación de explosivos y unidades aéreas.

Mamdani y Tisch manifestaron que habrá también controles de seguridad estrictos, donde todos los asistentes a los eventos agendados tendrán que pasar por detectores de metales y revisiones. Artículos como drones, alcohol, paraguas, mochilas, neveras portátiles, sillas plegables, mantas y cualquier objeto que obstruya la visibilidad o represente un riesgo para la seguridad estarán prohibidos.

“Contamos con un plan de seguridad integral para cada uno de estos eventos, a fin de garantizar que todos puedan disfrutar de las festividades con seguridad. En primer lugar, estamos aumentando el despliegue de agentes uniformados en los cinco condados”, dijo el mandatario local, quien dio un parte de tranquilidad.

“Asimismo, llevamos meses trabajando en todos los niveles del gobierno municipal, así como con socios estatales y federales, para mantener segura nuestra ciudad. Y dado que las actividades de esta semana se desarrollan no solo en tierra y aire, sino también en el agua, estamos coordinando acciones con la Guardia Costera y la Marina”, agregó el Alcalde. “Seguimos operando en un entorno de amenaza elevada. En este momento, no existen amenazas específicas ni creíbles, pero estamos tomando todas las precauciones posibles para proteger nuestra ciudad”.

Mamdani también hizo un llamado para que los neoyorquinos estén informados suscribiéndose a Notify NYC, tan solo enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al número 692-692.

El burgomaestre aprovechó para referirse a la ola de calor y pidió que si alguien ve a una persona en situación extrema o afectada por las altas temperaturas, se comunique con el 311.

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que los neoyorquinos dispongan de lugares donde refrescarse durante este periodo de condiciones meteorológicas extremas. He activado el Plan de Emergencia por Calor de la ciudad y emitiremos alertas específicas a través de nuestro Sistema de Alerta Avanzada para proteger a los neoyorquinos más vulnerables”, dijo el mandatario.

Asimismo, la comisionada del NYPD destacó que aunque no hay ninguna amenaza creíble de ataque terrorista, es importante que todos los neoyorquinos se mantengan alerta.

“Si ven algo sospechoso o algo que simplemente no les parece normal, no se lo guarden para ustedes. Busquen a un agente, llamen al 911 o comuníquense con nuestra línea directa antiterrorismo al 1-888-NYC-SAFE. Damos seguimiento a todas las llamadas, porque una sola llamada, una pista o una persona pueden marcar la diferencia”, dijo Tisch.

“Mientras nuestra nación dirige su mirada hacia su primera capital, la ciudad de Nueva York, para celebrar los 250 años de independencia, los ojos del mundo estarán puestos una vez más en los hombres y mujeres del NYPD. Ellos cumplirán turnos de 12 horas, pasando un día festivo más lejos de sus familias para mantenernos a salvo al resto de nosotros”, agregó la Comisionada, quien explicó que el Desfile de Veleros (Parade of Sail) contará con más de 40 grandes veleros de más de 20 naciones, así como con más de 30 buques navales y cerca de 200 aeronaves.

“Para facilitar la observación del desfile a lo largo de la costa del río Hudson el 4 de julio, la autopista West Side Highway podría sufrir cierres intermitentes al sur de la calle 59. Se recomienda a los conductores evitar la West Side Highway antes de las 2:00 p. m. del 4 de julio”, dijo la jefe del NYPD.

“Pero quiero dejar claro que, incluso cuando esté abierta, no se permitirá el tráfico de vehículos comerciales al sur de la calle 59 en la West Side Highway durante ese día. Las personas que acudan a ver el desfile el 4 de julio —ya sea en parques, muelles o espacios públicos habilitados, y tanto para eventos con entrada como sin ella— estarán sujetas a controles de seguridad en Manhattan”, concluyó la comisionada.

Datos sobre actividades y cierres de calles por el 4 de Julio