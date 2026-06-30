Alcalde Mamdani y Concejo logran acuerdo en presupuesto de $125,800 millones para NYC

Luego de intensas negociaciones e incluso, llamados acalorados a no pasarle tijera a programas vitales para neoyorquinos vulnerables, y mantener sus promesas de campaña, este martes el alcalde, Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto municipal de $125,800 millones para el nuevo años fiscal, que arranca en un par de días.

Con un apretón de manos, el jefe de la Gran Manzana y la líder del organismo legislativo presentaron las decisiones tomadas sobre el presupuesto, donde a última hora se escucharon los clamores de defensores de vivienda asequible. Se aprobaron fondos para ampliar el programa de vales de pago de alquileres CityFHEPS y se determinó no aumentar la plantilla actual del NYPD.

Tanto Mamdani como Menin, defendieron el presupuesto final, que llegó a buen puerto antes del plazo del 1 de julio que indican las normas municipales, y aseguraron que es una hoja de ruta hecha con “responsabilidad fiscal” para “enfrentar la crisis de asequibilidad”.

Aseguraron que incluye una mayor partida de gastos con “inversiones significativas en asequibilidad, oportunidades educativas, estabilidad habitacional, parques, bibliotecas e instituciones culturales”, al igual que asegura $300 millones de dólares para el Fondo de Reserva para emergencias de la Ciudad.

El acuerdo de gasto incluye $175 millones para el año fiscal 2027 y $125 millones de financiación permanente incorporada a la base presupuestaria a partir del año fiscal 2028, con el fin de ampliar el acceso a vales de vivienda para neoyorquinos que enfrentan el desalojo o carecen de hogar y que actualmente no cumplen con los requisitos para el programa CityFHEPS.

Sobre ese particular también se acordó no continuar con una demanda judicial que impugnaba las leyes de reforma del programa de vales CityFHEPS aprobadas por el Concejo y el compromiso de aprobar una legislación que cree una estructura de vales de vivienda con criterios de elegibilidad más amplios y controles para contener los costos. También $7.5 millones para reparación de unidades vacías de NYCHA

Asimismo, el presupuesto incluye $86,4 millones de dólares en fondos destinados a diversos servicios para apoyar a los proveedores de asistencia legal en materia de inmigración, ayudar a compensar la pérdida de subvenciones federales y mantener la infraestructura de servicios legales para inmigrantes.

Otro de los impactos que sentirán los neoyorquinos tiene que ver con la ampliación del subsidio a los pasajes del metro y autobuses “Tarifas justas” y otros programas de descuentos de transporte, pues con la asignación de $54 millones adicionales, que se suman a los $120.6 millones asignados anteriormente, el límite de elegibilidad aumentará del 150% al 200% del nivel federal de pobreza.

Según la presidenta del Concejo Municipal esto permitirá que unos 340,000 residentes más de bajos ingresos puedan beneficiarse de las tarifas a mitad de precio en el metro, autobuses y servicios de transporte especiales, elevando el número total de neoyorquinos elegibles a aproximadamente 1.3 millones.

El presupuesto también incluye $700,000 para un programa piloto destinado a proporcionar tarjetas OMNY a los estudiantes de CUNY, así como fondos adicionales para programas vigentes que ofrecen un apoyo similar.

En materia de instituciones culturales, bibliotecas y parques, el presupuesto añade $79.1 millones para restaurar completamente la financiación, e incluye una inversión de $1,000 dólares en cuentas de ahorro para la universidad destinadas a cada alumno de kínder de las escuelas públicas.

Mamdani destacó que a pesar del déficit de unos $5,200 millones con el que recibió la Ciudad, el logro del presupuesto anunciado fue ser “cuidadoso con el dinero”, tratando de equilibrar la crisis fiscal sin dejar echados a sus suerte a los neoyorquinos que dependen de programas vitales.

“Nuestra administración heredó una crisis presupuestaria derivada de años de subestimar el costo real de gestionar nuestra ciudad. Tomamos un camino distinto. Equilibramos este presupuesto sin recurrir a la austeridad. Protegimos los servicios de los que dependen los neoyorquinos, al tiempo que devolvíamos la honestidad a las finanzas de la ciudad”, dijo el burgomaestre. “Impulsamos la agenda de asequibilidad mediante inversiones en vivienda, servicios de salud mental, parques, bibliotecas y estudiantes de todas las edades. Este acuerdo demuestra que la responsabilidad fiscal y la excelencia en el servicio público pueden ir de la mano”.

La presidenta del Concejo Municipal, por su parte, mencionó que el presupuesto final es una prueba de que los líderes municipales están trabajando para encontrar maneras de luchar contra la crisis de asequibilidad, al tiempo que le hacen frente al hueco fiscal que existe y dijo que nunca pondrán de lado las necesidades de los neoyorquinos.

“Con este presupuesto, el Concejo demostró que podemos gestionar las finanzas de la Ciudad de manera responsable y, al mismo tiempo, realizar inversiones transformadoras que reduzcan los costos para las familias trabajadoras, prevengan la falta de vivienda, amplíen las oportunidades para los niños y fortalezcan los servicios de los que dependen los neoyorquinos a diario”, dijo la jefe del Concejo Municipal. “Este presupuesto refleja lo que el Concejo ha sostenido desde el principio: la Ciudad de Nueva York no tiene que elegir entre la responsabilidad fiscal y la inversión en nuestras comunidades”.

Shaun Abreu, líder de la mayoría demócrata en el organismo legislativo, quien abogó fuertemente por mantener en pie programas vitales para los neoyorquinos más vulnerables, entre ellos las comunidades inmigrantes, recalcó que el presupuesto ofrece salvavidas a inquilinos, desamparados, familias de bajos ingresos e incluso a quienes no tienen para costear el transporte público.

“Los neoyorquinos se ven presionados desde todos los frentes, ya sea por el pago del alquiler o por el costo de simplemente trasladarse al trabajo. Y hemos elaborado un presupuesto que aborda esa presión con seriedad”, dijo el concejal de origen latino. “Ampliar el acceso a vales de vivienda protege a miles de familias de caer en el sistema de albergues tras un solo mes de dificultades económicas. Ampliar la elegibilidad para el programa Tarifas justas y asegurar fondos para tarjetas OMNY destinadas a los estudiantes de CUNY significa que el costo del metro no será un obstáculo para que las personas conserven su empleo o completen sus estudios”.

Las reacciones no se hicieron esperar, y las primeras en salir a luz fueron las de defensores de los vales de alquileres, quienes habían criticado severamente al alcalde Mamdani por su intento inicial de no ampliar el programa de subsidios de renta para desamparados y neoyorquinos que enfrentan desalojo. Con el anuncio, volvieron los aplausos para Mamdani.

“Los vales de vivienda son más que una partida presupuestaria; a menudo marcan la diferencia entre que una familia conserve su hogar o ingrese a un albergue. Felicitamos al alcalde Mamdani, a la presidenta Menin y al Concejo Municipal por encontrar un punto en común en uno de los temas más importantes de las negociaciones presupuestarias de este año”, aseguró la Junta de Acción Familiar, a través de un comunicado. “Este acuerdo representa una inversión significativa en la prevención de la falta de vivienda, la estabilidad familiar y el bienestar a largo plazo”.

Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, también le lanzó flores al presupuesto definitivo y destacó que la ampliación del subsidio de las tarjetas de metro y autobuses Omni, que ahora beneficiará a 1.3 millones de neoyorquinos con el pago de la mitad del precio de los pasajes, marcará una diferencia.

“Nos alienta ver inversiones sustanciales y sólidas en las calles de la ciudad de Nueva York durante este ciclo presupuestario. Gracias a este nuevo presupuesto, cientos de miles de neoyorquinos más tendrán acceso a un transporte más económico mediante la ampliación del programa Tarifas Justas. Y muchos estudiantes de CUNY finalmente podrán utilizar el metro sin preocuparse por el costo”, dijo el líder neoyorquino. Sin embargo hizo un llamado a que el Departamento de Transporte invierta más en personal, proyectos y materiales.

Maria Odom, directora ejecutiva de la organización Advocates for Children of New York (AFC), advirtió que el presupuestario de la ciudad para el año fiscal 2027, que comienza ya, es un éxito para familias neoyorquinas, ya que incluye el compromiso de mantener durante el próximo año varios programas educativos que dependen de fondos cuya vigencia expiraba esta misma semana.

Entre dichos programa mencionó el de Exploración, Educación y Descubrimiento Sensorial (SEED), iniciativas de justicia restaurativa, el sistema continuo de atención de salud mental, servicios de comunicación y divulgación para familias inmigrantes y los Centros de Éxito Estudiantil.

“Estos programas benefician actualmente a miles de estudiantes y familias, facilitando el acceso de los alumnos a servicios de salud mental en la escuela, proporcionando a los padres inmigrantes información importante sobre la educación de sus hijos y permitiendo que estudiantes con necesidades sensoriales intensas reciban un apoyo que antes solo estaba al alcance de familias que podían costear gimnasios sensoriales privados”, dijo Odom, quien también aplaudió la inversión que se hará en preescolar.

“Agradecemos a la Administración no solo por mantener e incorporar como partida permanente los $70 millones de dólares que se añadieron originalmente al presupuesto del año pasado mediante fondos de asignación única, sino también por casi duplicar dicha asignación, invirtiendo $67,5 millones de dólares adicionales”, dijo la líder educativa, al tiempo que agregó que la Ciudad debe ir más allá en programas para niños con discapacidades.

“Estos fondos ayudarán a garantizar que más niños pequeños reciban el apoyo necesario para aprender y desarrollarse, lo que a largo plazo supondrá un ahorro para la Ciudad”, acotó.

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