Qué abre y qué cierra el 4 de julio en Nueva York: novedades 2026

Julio está por comenzar y, en Estados Unidos, el calendario trae una de sus fechas más emblemáticas: el 4 de julio, Día de la Independencia. En Nueva York, el feriado suele modificar horarios de bancos, oficinas públicas, correo, supermercados y transporte, mientras la ciudad se prepara para una jornada de celebraciones, reuniones familiares y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Este año, además, la fecha tendrá una particularidad extra: coincidirá con la recta decisiva del Mundial de Fútbol 2026. Por eso, entre los cierres habituales del feriado, los eventos masivos y los partidos programados, conviene revisar con anticipación qué estará abierto, qué permanecerá cerrado y cómo moverse por la ciudad.

Correo y oficinas postales

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó que todas sus oficinas permanecerán cerradas el 4 de julio. No habrá correo regular ni servicios minoristas ese día. La actividad normal se retomará el lunes 6 de julio. USPS aclaró que el viernes 3 de julio las oficinas estarán abiertas y las entregas se realizarán con normalidad.

Bancos y oficinas públicas

Al tratarse de un feriado federal, la mayoría de los bancos, oficinas gubernamentales, cortes y dependencias públicas no atienden al público el 4 de julio. Algunas operaciones digitales, cajeros automáticos y banca móvil seguirán disponibles, pero las gestiones presenciales deberán esperar al siguiente día hábil.

El 4 de julio es uno de los feriados más importantes de Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Bolsa de valores

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq observan el feriado de la Independencia el viernes 3 de julio, porque en 2026 el 4 cae un sábado. Nasdaq informa que los mercados estarán cerrados el 3.

Transporte público

El MTA suele operar con horarios especiales el 4 de julio. En planes previos de servicio para este feriado, el metro y los buses de Nueva York funcionaron con horario de sábado, con posibles demoras cerca de las zonas de los fuegos artificiales.

Conviene revisar la app del MTA antes de viajar, especialmente si vas hacia Manhattan, Brooklyn, Queens o áreas cercanas al show de Macy’s.

Supermercados y tiendas

La mayoría de los supermercados, farmacias y grandes cadenas suelen abrir el 4 de julio, aunque muchas operan con horarios reducidos. Conviene verificar cada sucursal.

Costco, en cambio, confirmó que cerrará el sábado 4 de julio, aunque abrirá el viernes 3 para compras de último momento.

Restaurantes y bares

La mayoría de los restaurantes, bares, cafeterías y locales de comida rápida abren, sobre todo en zonas turísticas. Pero algunos negocios familiares pueden cerrar o trabajar menos horas. Si vas a reservar o retirar comida para una reunión, lo mejor es llamar antes.

Escuelas, bibliotecas y servicios municipales

Las escuelas públicas no tienen clases por el receso de verano. Bibliotecas públicas, oficinas municipales y servicios administrativos suelen cerrar o funcionar con horarios reducidos por el feriado.

¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York?

El gran espectáculo del Día de la Independencia volverá a ser el tradicional show de Macy’s 4th of July Fireworks, que este año celebra su 50.ª edición con un despliegue especial. Los fuegos artificiales se lanzarán desde el Puente de Brooklyn, el East River y, por primera vez en años, también desde el Hudson River, lo que ampliará las zonas de observación para el público.

El espectáculo comenzará alrededor de las 9:25 p.m. y podrá verse de forma gratuita desde distintos puntos de Manhattan, Brooklyn y la ribera de Nueva Jersey, además de transmitirse por NBC, Peacock y Telemundo.

Quienes planeen asistir deben llegar con varias horas de anticipación. Las autoridades suelen implementar controles de seguridad, restricciones de acceso y cierres de calles y avenidas desde la tarde. También se esperan modificaciones en algunas líneas del metro y un importante congestionamiento vehicular al finalizar el evento

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¿Qué pasa el 4 de julio en el Mundial de Fútbol 2026?

Además de las celebraciones por el Día de la Independencia, el 4 de julio también habrá acción en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Ese día se jugarán dos partidos correspondientes a los octavos de final, una etapa en la que ya solo quedan los mejores equipos del torneo.

El primero comenzará a la 1:00 p.m. (hora del Este) y enfrentará a Canadá contra el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos. Más tarde, a las 5:00 p.m. (hora del Este), se disputará el otro encuentro de la jornada entre los ganadores de las llaves Alemania–Paraguay y Francia–Suecia. Ambos partidos definirán a los primeros clasificados a los cuartos de final.

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