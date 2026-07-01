Mamdani habló con Harris y Newsom sobre la estrategia para 2028 tras éxito en primarias

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo conversaciones en los últimos días con la exvicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom, en medio del creciente interés de figuras nacionales del Partido Demócrata por el impulso que ha cobrado el ala progresista tras las recientes elecciones primarias.

Harris habló con Mamdani el pasado jueves para intercambiar opiniones sobre el futuro del partido y acordar una reunión más amplia en las próximas semanas, de acuerdo con información publicada por Axios.

Harris, quien perdió las elecciones presidenciales de 2024 frente a Donald Trump, ha reconocido en meses recientes que evalúa una nueva candidatura para 2028, aunque todavía no ha oficializado esa decisión.

El contacto se produjo después de que los tres candidatos respaldados por el alcalde neoyorquino ganaran sus respectivas primarias demócratas para la Cámara de Representantes, imponiéndose a legisladores con experiencia como Adriano Espaillat y Dan Goldman.

El éxito de los candidatos apoyados por Mamdani no se limitó a Nueva York. En Colorado, la progresista Melat Kiros derrotó en las primarias a la congresista Diana DeGette, quien ocupaba el cargo desde 1997, ampliando el avance de aspirantes respaldados por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), organización de la que forma parte el alcalde.

De acuerdo con la periodista Juhi Doshi, de ABC News, Newsom también conversó con Mamdani tras esos resultados, en un momento en que ambos son considerados posibles aspirantes demócratas a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2028.

Carrera demócrata

En paralelo, la exvicepresidenta ha intensificado sus contactos con el sector progresista del Partido Demócrata.

Además de dialogar con Mamdani, Harris también ha mantenido reuniones con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y con activistas propalestinos, un movimiento interpretado como un intento de fortalecer los vínculos con una base que cuestionó la estrategia demócrata en la pasada campaña presidencial.

Junto a Harris y Newsom, otros nombres mencionados como posibles aspirantes demócratas para 2028 incluyen al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y al gobernador de Kentucky, Andy Beshear.