Manolo Arjona, integrante del grupo Locomía, fallece a los 58 años

Manolo Arjona, integrante de la formación original de Locomía, falleció a los 58 años en su casa en Barcelona, España.

Su compañero de banda Xavier Font confirmó la noticia a medios de comunicación como la agencia EFE y Billboard en Español. Arjona formó parte de la primera etapa del grupo musical Locomía, que triunfó en España y Latinoamérica.

El diario español El País informó sobre el fallecimiento del músico, señalando que el artista pasó el día tranquilo y murió “en paz” mientras dormía.

La agrupación Locomía publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. La banda destacó el papel fundamental de Arjona en la formación de Locomía y rindió homenaje a su legado.

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones. DEP”, dice la misiva.

Font dijo a Billboard que se encuentra en shock ante su prematura muerte. “Manolo Arjona Velasco era mi excelencia de Locomía. Mi grande. No es justo que tan pronto nos deje. Yo desde ayer estoy en shock y trato de entenderlo, pero me cuesta”, dijo. “Manolo fue mi Locomía, el principio, mi pareja, mi amigo, mi dragón y mi familia”, agregó.

Font calificó a Arjona como “el mejor Locomía de la historia… Todo el mundo lo quería”.

Locomía nació como un colectivo creativo a finales de la década de 1980 integrado por Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier. Locomía se convirtió en uno de los primeros grupos musicales en dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+ en España. Su estilo se caracterizó por vigorosos movimientos de abanicos grandes, levitas con hombreras XXL y zapatos de punta.

Arjona, junto con el resto de los integrantes de Locomía, lanzó el primer álbum de Locomía, ‘Taiyo’ (1989), del que destacaron temas como ‘Loco Mía’ o ‘Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)’. El éxito los llevó hasta el ‘top 10’ musical británico y a Latinoamérica.

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