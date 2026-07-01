Danny Glover revela que tiene Alzheimer: “Mi vida continúa”

El actor y activista Danny Glover, recordado por películas como Arma letal (Lethal Weapon) y El color púrpura (The Color Purple), anunció públicamente que vive con la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico que recibió en 2023 y que hasta ahora había mantenido en privado.

Glover, de 79 años, habló sobre su estado de salud en entrevistas con el programa Today y la revista People, acompañado por su hija Mandisa, quien contó que los primeros cambios comenzaron a hacerse evidentes en 2022, cuando su padre empezó a olvidar detalles que siempre recordaba con precisión.

“Todavía no acepto completamente todo esto”, reconoció el actor. “Hay momentos que siguen confirmándome que puedo recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré”.

A pesar del diagnóstico, Glover aseguró que no siente que su historia haya terminado. “Quiero decirles a las personas que su vida continúa”, expresó. “Todavía hay trabajo por hacer”.

El apoyo de su familia

Mandisa Glover explicó que, para su padre, era importante contar su propia historia antes de que otros hablaran por él. “Es fundamental que mantenga el control de la narrativa de su vida”, dijo durante la entrevista. También admitió que la enfermedad ha cambiado la dinámica familiar y que ahora ella asume un rol de cuidado mucho más activo.

El actor vive en San Francisco junto a su hermano Marty y cuenta además con el apoyo de otros familiares y cuidadores.

Una carrera marcada por el cine y el activismo

Danny Glover desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en Hollywood. Fue nominado cuatro veces al Emmy y recibió un Oscar honorífico en 2022 por su trayectoria artística y su compromiso con causas sociales.

Entre sus papeles más conocidos figuran el detective Roger Murtaugh en la saga “Arma letal”, además de sus actuaciones en “El color púrpura”, “En un lugar del corazón”, “Depredador 2” y decenas de producciones de cine y televisión.

Además de su trabajo como actor, Glover ha sido una figura activa en la defensa de los derechos humanos y ha colaborado durante años con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Qué es el Alzheimer

El Alzheimer es la forma más común de demencia. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

En Estados Unidos viven con esta enfermedad más de 7 millones de personas, según la Asociación de Alzheimer. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que pueden ayudar a retrasar la progresión de algunos síntomas cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana.

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