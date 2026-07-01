Se espera el calor más extremo registrado en 14 años en Nueva York y área triestatal: ¿cómo combatirlo?

Desde este miércoles hay un alerta por calor extremo en Nueva York y el área triestatal que duraría varios días, en ruta a las celebraciones masivas del 250 Aniversario de EE.UU.

Se espera que las temperaturas alcancen los 100 grados Fahrenheit (38C) los días más calurosos, el jueves y el viernes. Los registros indican que esto no ha sucedido en Central Park -considerado punto de referencia meteorológica de NYC- desde julio de 2012.

“Para complicar aún más la situación, la humedad hará que la temperatura de “sensación térmica” se sitúe en el rango de los 105 a 110 grados F” (40 a 43C), alertó NBC News. “El índice de calor, que tiene en cuenta la humedad y aparece en muchos pronósticos meteorológicos, ofrece una idea de la sensación térmica real; los índices de esta semana serán peligrosos, e incluso potencialmente mortales, para quienes sufran una exposición prolongada o realicen actividades extenuantes”.

La situación también afecta la calidad del aire, pues el calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico. NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Bajo ninguna circunstancia deje niños y mascotas encerradas en un auto, porque ello puede resultar mortal, incluso en minutos. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede subir hasta 40 grados F (4.5C) en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destaca FDNY.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.

Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.

Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.

Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.

No ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.

Ola de calor en Nueva York: ¿por qué no debería darse una ducha fría para refrescarse?

En NYC hay más de 500 centros de enfriamiento donde la población se puede resguardar del calor. Para encontrar el más cercano, las normas de acceso -algunos sólo son para adultos mayores- y el horario de funcionamiento, puede llamar al 311 o visitar este portal. Muchas piscinas públicas también están abiertas en los cinco condados de 11 a.m. a 7 p.m. (cierran una hora para saneamiento de 3 a 4 p.m.) y hay fuentes activas de agua para refrescarse en diversas plazas, parques y calles. FDNY recuerda que los hidrantes sólo pueden ser abiertos legalmente por su personal.

Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda: