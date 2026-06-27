Piscinas públicas de Nueva York abren temporada de verano 2026 hasta septiembre; hay clases gratis de natación
Desde este sábado hay 53 piscinas públicas activas al aire libre y 12 bajo techo en NYC hasta el 13 de septiembre. Es importante revisar la normativa de acceso
Desde este sábado 27 de junio los neoyorquinos tienen otra opción para disfrutar el verano y combatir el calor: las piscinas públicas al aire libre, hasta el 13 de septiembre.
53 piscinas públicas al aire libre estarán abiertas en los cinco condados de 11 a.m. a 7 p.m. (cierran una hora para saneamiento de 3 a 4 p.m.). Es importante tener paciencia ante posibles largas esperas bajo el sol y consultar las normas de uso y vestuario antes de acudir:
-Normas de vestimenta: es obligatorio usar traje de baño para acceder a la zona de la piscina y al agua. Bañador: Debe tener forro de malla intacto; el personal realiza controles frecuentes en la entrada. Prendas de vestir: sólo se permiten camisetas blancas lisas y gorras blancas en la zona de la piscina. Se prohíben las camisetas de colores, con estampados y la ropa “normal” de calle. Calzado: Se prohíben los zapatos deportivos. Sólo se permiten chanclas de goma o calzado acuático en la zona de la piscina. Niños: Los bebés y niños pequeños deben usar pañales de natación.
-Candado obligatorio: debe llevar un candado de combinación o candado resistente. No se permiten candados pequeños para equipaje ni llaves. Debe guardar sus pertenencias personales (bolsos, zapatos, ropa) en el vestuario antes de entrar a la zona de la piscina.
Adicionalmente, hay 12 piscinas ubicadas en espacios cerrados (indoor pools) que funcionan todo el año sin costo hasta los 24 años de edad; $150 dólares anuales para adultos (25-61 años) y $25 para personas mayores de 62 años y veteranos y discapacitados de cualquier edad. Se ofrece 10% de descuento para adultos con tarjeta IDNYC válida.
La ciudad también ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años).
Antes de dirigirse a la playa o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.