Piscinas públicas de Nueva York abren temporada de verano 2026 hasta septiembre; hay clases gratis de natación

Desde este sábado 27 de junio los neoyorquinos tienen otra opción para disfrutar el verano y combatir el calor: las piscinas públicas al aire libre, hasta el 13 de septiembre.

53 piscinas públicas al aire libre estarán abiertas en los cinco condados de 11 a.m. a 7 p.m. (cierran una hora para saneamiento de 3 a 4 p.m.). Es importante tener paciencia ante posibles largas esperas bajo el sol y consultar las normas de uso y vestuario antes de acudir:

-Normas de vestimenta: es obligatorio usar traje de baño para acceder a la zona de la piscina y al agua. Bañador: Debe tener forro de malla intacto; el personal realiza controles frecuentes en la entrada. Prendas de vestir: sólo se permiten camisetas blancas lisas y gorras blancas en la zona de la piscina. Se prohíben las camisetas de colores, con estampados y la ropa “normal” de calle. Calzado: Se prohíben los zapatos deportivos. Sólo se permiten chanclas de goma o calzado acuático en la zona de la piscina. Niños: Los bebés y niños pequeños deben usar pañales de natación.

-Candado obligatorio: debe llevar un candado de combinación o candado resistente. No se permiten candados pequeños para equipaje ni llaves. Debe guardar sus pertenencias personales (bolsos, zapatos, ropa) en el vestuario antes de entrar a la zona de la piscina.

Adicionalmente, hay 12 piscinas ubicadas en espacios cerrados (indoor pools) que funcionan todo el año sin costo hasta los 24 años de edad; $150 dólares anuales para adultos (25-61 años) y $25 para personas mayores de 62 años y veteranos y discapacitados de cualquier edad. Se ofrece 10% de descuento para adultos con tarjeta IDNYC válida.

La ciudad también ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años).

Antes de dirigirse a la playa o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.