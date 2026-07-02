Clima de hoy en Nueva York para este jueves 2 de julio

¿Qué ropa usar para salir este jueves en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 100 grados Fahrenheit (38ºC) de máxima y los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 113ºF (45ºC) de máxima y 113ºF (45ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Intuimos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 1% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 11% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:29 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá cielos despejados con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 81 y los 100 grados Fahrenheit (27 y 38ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.