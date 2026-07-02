Indignación por detención de monja de Texas por parte de ICE, pese a su liberación

Días después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) liberara a una monja tras detenerla en la localidad fronteriza de McAllen, Texas, varios pronunciamientos de las autoridades eclesiásticas locales y de representantes del Congreso estadounidense cuestionaron los motivos de la agencia para ese procedimiento.

La Diócesis Católica de Brownsville reportó que la hermana Leticia Ugboaja, de nacionalidad nigeriana, fue interceptada por oficiales federales mientras caminaba hacia la iglesia Nuestra Señora de los Dolores para asistir a los servicios religiosos. La afectada ejerce como enfermera titulada en el Sistema de Salud del Sur de Texas y acumuló una década de servicio previo como auxiliar de enfermería certificada en Edinburg, Texas. Además, se desempeña como ministra voluntaria en la referida parroquia.

“En este momento, seguimos recabando información sobre las circunstancias que llevaron a la detención de la Hermana Leticia y la forma en que fue detenida”, señaló la institución eclesiástica de Brownsville en un comunicado.

Reacciones de legisladores de Texas

Por su parte, la congresista republicana Monica De La Cruz confirmó la liberación inmediata de Ugboaja el mismo domingo y detalló las gestiones de su oficina con el DHS.

“Como he dicho repetidamente, nuestras autoridades de inmigración deberían centrarse en los delincuentes violentos. Una monja católica que va camino a la iglesia no representa una amenaza para nuestra comunidad”, señaló en sus redes sociales.

Asimismo, el representante demócrata Henry Cuellar expuso mediante la plataforma X que los reportes de la detención “plantean serias preocupaciones sobre cómo se están utilizando los recursos destinados a la aplicación de la ley en materia de inmigración”.

Exigencia de reformas en los protocolos de detención

Entretanto, el obispo de la Diócesis de Brownsville, Daniel E. Flores, destacó que todavía quedan muchas preguntas alrededor del hecho.

“La hermana Letty es una fuente de bondad y esperanza muy conocida en nuestra comunidad, y me alegra que haya sido puesta en libertad. Aún quedan muchas preguntas sobre las circunstancias que rodearon su arresto y detención“, declaró Flores.

“Por ahora, está claro que los protocolos de aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional que permiten que una religiosa, o cualquier persona, sea detenida y esposada mientras camina pacíficamente a la iglesia un domingo por la mañana son sumamente preocupantes y deben ser reformados”, concluyó.

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