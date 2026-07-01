Honduras solicita con urgencia el apoyo de EE.UU. ante la inminente cancelación del TPS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, le pidió a Estados Unidos su apoyo sobre la situación de miles de migrantes “hondureños afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS)”.

En una carta dirigida al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, Asfura le indicó que “Honduras valora profundamente su relación de amistad, cooperación y confianza con los Estados Unidos”, y que ambos países “comparten el interés de promover la seguridad, la estabilidad, el crecimiento económico y una migración regular, segura y ordenada en nuestra región”.

El pasado día 25, el Gobierno de Honduras anunció el inicio de una ofensiva diplomática de “alto nivel” ante Estados Unidos, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que avala la revocación del TPS, una decisión que advierte que impactará a miles de familias.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno hondureño expresó que “toma nota” del fallo del Supremo (6-3) a favor de la Administración del presidente Donald Trump, el cual permite retirar el amparo a unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios.

En su carta, Asfura le expresa a Rubio que el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque fue emitido en casos relativos a otros países y no resuelve directamente el proceso concerniente a Honduras, ha configurado un nuevo escenario jurídico que hace especialmente importante la coordinación bilateral.

“Honduras reconoce plenamente el carácter temporal del TPS y respeta las decisiones adoptadas soberanamente por las instituciones de los Estados Unidos. En este nuevo escenario, mi Gobierno considera indispensable continuar promoviendo, por la vía diplomática y administrativa, las alternativas jurídicamente disponibles que permitan proteger a las familias hondureñas y asegurar una transición ordenada, previsible y humanitaria”, añade.

El mandatario señaló que la situación involucra a decenas de miles de hondureños que han vivido y trabajado durante más de dos décadas en Estados Unidos, han contribuido a su economía, creado empresas, adquirido viviendas y formado familias, incluidas familias con niñas y niños, que son ciudadanos estadounidenses.

Dijo además que “una transición abrupta podría provocar separación familiar, pérdida repentina de empleos e ingresos, interrupción educativa, afectaciones patrimoniales y dificultades operativas para las autoridades de ambos países”.

“En ese contexto, solicito respetuosamente su apoyo personal y sus buenos oficios para que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las demás autoridades competentes, se considere un periodo adicional razonable y claramente delimitado de transición ordenada o cualquier otro mecanismo administrativo, jurídicamente disponible, que produzca efectos equivalentes”, subrayó Asfura.

El presidente abogó porque los migrantes hondureños afectados reciban asesoría legal calificada, determinen si son elegibles para alguna otra vía migratoria prevista en la legislación estadounidense, pongan en orden sus asuntos familiares, laborales, educativos y patrimoniales y, cuando corresponda, preparen un retorno coordinado, digno y seguro a Honduras.

“Agradeceríamos que, en la medida permitida por la legislación estadounidense, dicho mecanismo contemple la continuidad temporal de las autorizaciones de empleo, esto evitaría dislocaciones laborales innecesarias, favorecería el cumplimiento voluntario y permitiría que ambos gobiernos coordinen adecuadamente los casos de quienes deban retornar”, destaca, entre otras cosas, la carta de Asfura a Rubio.

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