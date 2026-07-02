¿Tienes préstamos estudiantiles? Estas opciones podrían ayudarte a pagar menos

Los pagos de los préstamos estudiantiles pueden representar una carga importante para millones de personas. Sin embargo, dependiendo del tipo de crédito y de la situación financiera de cada prestatario, existen estrategias que pueden ayudar a reducir el monto mensual o disminuir el costo total del financiamiento.

Algunas de estas opciones aplican tanto para préstamos federales como privados, mientras que otras dependen del historial crediticio o de los programas disponibles para cada tipo de deuda.

Aprovecha los descuentos disponibles

Muchos préstamos estudiantiles, especialmente los federales y algunos privados, ofrecen descuentos en la tasa de interés si el prestatario configura pagos automáticos.

En algunos casos, la reducción es de 0.25% o incluso superior. Algunas instituciones financieras también ofrecen tasas preferenciales a clientes que ya tienen otros productos bancarios o a quienes realizan un determinado número de pagos puntuales.

Aunque la disminución parezca pequeña, reducir la tasa de interés puede representar un ahorro considerable durante toda la vida del préstamo.

Refinanciar puede reducir la tasa de interés

Otra alternativa es refinanciar la deuda con un nuevo préstamo que ofrezca mejores condiciones, especialmente para quienes tienen préstamos privados o ya no necesitan los beneficios asociados a los préstamos federales.

Las personas con buen historial crediticio e ingresos estables suelen tener mayores posibilidades de obtener una tasa de interés más baja.

Sin embargo, refinanciar un préstamo federal implica renunciar de manera permanente a beneficios como los planes de pago basados en ingresos, los periodos de aplazamiento y algunos programas de condonación de deuda.

Un codeudor con buen crédito puede ayudar

Si el préstamo tiene una tasa elevada debido a un historial crediticio limitado o desfavorable, otra opción es solicitar el apoyo de un codeudor con mejor calificación crediticia.

Al asumir la responsabilidad del préstamo en caso de incumplimiento, el codeudor reduce el riesgo para la institución financiera, lo que puede traducirse en una tasa de interés más baja para el prestatario.

Considera un plan de pago basado en ingresos

Los préstamos federales también permiten acceder a los llamados planes de pago basados en ingresos (IDR, por sus siglas en inglés).

Aunque estos programas no reducen la tasa de interés, sí pueden disminuir significativamente el pago mensual, que generalmente equivale a entre 10% y 20% del ingreso discrecional del prestatario.

Además, estos planes amplían el plazo de pago hasta 20 o 25 años. Al finalizar ese periodo, algunos prestatarios podrían calificar para la condonación del saldo restante, aunque las reglas y el tratamiento fiscal de ese beneficio pueden modificarse.

Los especialistas señalan que, si bien estos programas pueden incrementar el monto total de intereses pagados a lo largo del tiempo, también ofrecen mayor flexibilidad para quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos mensuales.

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