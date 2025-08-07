Ofrecen alivio de hasta $5,000 para quienes tienen préstamos estudiantiles

Los contribuyentes de Maryland con deuda estudiantil tienen la oportunidad de recibir un alivio económico de hasta $5,000 a través del Crédito Fiscal por Alivio de Deuda de Préstamos Estudiantiles correspondiente al año fiscal 2025.

El programa, que ya está abierto, busca ayudar a quienes tienen deudas altas por préstamos universitarios.

Los interesados pueden presentar su solicitud en línea ante la Comisión de Educación Superior de Maryland (MHEC, por sus siglas en inglés) antes del 15 de septiembre de 2025.

Según Kristin Clarkson, directora de comunicaciones de la MHEC, la mayoría de quienes aplican suelen recibir un promedio de $1,800.

La elegibilidad está limitada a contribuyentes del estado que hayan acumulado al menos $20,000 en préstamos estudiantiles (ya sea de licenciatura o posgrado) y que aún deban al menos $5,000 al momento de solicitar el crédito.

Este programa estatal existe desde 2017, pero este año cuenta con un presupuesto menor: el Congreso General de Maryland asignó $9 millones para el periodo fiscal 2025, en comparación con los $17 millones del año anterior.

A pesar del recorte, en 2024 aproximadamente el 85% de quienes solicitaron este apoyo recibieron algún tipo de beneficio, según Clarkson.

De acuerdo con datos estatales, los egresados de instituciones públicas de cuatro años en Maryland terminan sus estudios con una deuda promedio de $22,000, mientras que los estudiantes de universidades históricamente afroamericanas (HBCU) tienen montos más altos, con un promedio de $28,000.

“Cada ayuda cuenta cuando estás pagando préstamos estudiantiles, especialmente ahora que muchas personas están reanudando sus pagos debido a los cambios en el panorama federal”, afirmó Clarkson.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos conozcan este crédito y aprovechen la oportunidad”, añadió.

El formulario para aplicar toma entre 15 y 30 minutos. Los solicitantes serán notificados a más tardar en diciembre de 2025 si recibirán el crédito.

En caso de obtenerlo, deberán demostrar en un plazo de tres años que el dinero se destinó a saldar la deuda con su prestamista; de lo contrario, deberán devolver los fondos al estado.

