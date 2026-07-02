Una exposición reivindica 250 años de aportes latinos a la historia de Estados Unidos

Mientras Estados Unidos conmemora en grande el 250.º aniversario de su independencia, una nueva exposición busca ampliar la narrativa histórica del país al destacar una realidad frecuentemente relegada: los latinos han sido parte de la construcción de la nación desde antes de 1776.

Por ello, este 4 de julio, el Joseph A. Unanue Latino Institute de Seton Hall University de Nueva Jersey inaugurará “Celebrating 250 Years of Latino Impact on American History”, una exposición itinerante compuesta por 30 paneles que recorrerá distintos espacios educativos y comunitarios del país.

La muestra también estará disponible en formato digital para consulta gratuita a través del sitio web del instituto.

Cada uno de los paneles presenta la historia de un latino o latina cuya trayectoria dejó una huella en el desarrollo de Estados Unidos. A través de textos e imágenes, la exposición explica su contexto histórico, sus logros profesionales y el legado que dejaron en áreas tan diversas como la política, la diplomacia, las ciencias, las artes, la literatura, el deporte, los negocios, el servicio militar y el servicio público.

El recorrido comienza con figuras del período de la Independencia, como el diplomático español Diego de Gardoqui, quien apoyó a las colonias durante la Guerra de Independencia, y Bernardo de Gálvez, el militar español cuyas campañas contra las fuerzas británicas fueron decisivas para el triunfo estadounidense.

A partir de allí, la exhibición avanza cronológicamente por más de dos siglos de historia para demostrar que la presencia latina ha sido constante y determinante en la evolución del país.

Lori Tarke es directora ejecutiva del Joseph A. Unanue Latino Institute. (Foto: Cortesía) Crédito: Cortesía

Gente que transforma

Lejos de limitarse a personajes ampliamente conocidos, la selección reúne tanto a figuras de reconocimiento internacional como a líderes cuyo trabajo transformó comunidades enteras desde el ámbito local.

“Provienen de distintos países, generaciones y profesiones, pero todos hicieron una contribución significativa a la historia del país. Algunos son íconos reconocidos internacionalmente, otros son pioneros locales cuyo impacto transformó sus comunidades. En conjunto, nos recuerdan que la historia no solo la escriben los grandes nombres, sino también quienes, con su dedicación, cambiaron silenciosamente la vida de millones de personas”, señaló explicó Lori Tarke, directora ejecutiva del Joseph A. Unanue Latino Institute.

Para Tarke, la exposición tiene además un fuerte componente educativo.

“En el corazón de esta exposición están nuestros jóvenes. Queremos que sepan sobre los hombros de quiénes están parados. Esperamos que se vean reflejados en estas historias, encuentren inspiración y desarrollen una profunda apreciación por las generaciones de hispanos y latinos que ayudaron a construir este país”, afirmó.

La iniciativa también busca responder con datos históricos al creciente reconocimiento del peso de la comunidad latina en Estados Unidos. Los organizadores recuerdan que, si la economía latina estadounidense se midiera como un país independiente, constituiría actualmente la cuarta economía más grande del mundo, una realidad que consideran inseparable de una presencia histórica de más de dos siglos y medio.

“Estamos presentes en cada aspecto de la historia de esta nación. Algunas de estas figuras representan las complejidades de su tiempo. Otras cambiaron el mundo. Es importante recordar a las personas sobre cuyos hombros nos apoyamos para que, algún día, nosotros también podamos estar a su lado”, refirió Tarke.

La exposición estará disponible inicialmente como una muestra física integrada por 30 paneles de dos por tres pies montados sobre caballetes, pero también podrá descargarse gratuitamente desde el portal del Joseph A. Unanue Latino Institute, permitiendo que escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y bibliotecas de todo el país puedan reproducirla y utilizarla como herramienta educativa durante las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos.

Figuras destacadas de la exposición