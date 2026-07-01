En julio entran en vigencia varias leyes en Nueva York y Jersey: ¿qué cambia?

Con el comienza del segundo semestre del año, este mes de julio entran en vigencia varias leyes tanto Nueva York como Nueva Jersey que transformarán los derechos laborales y los beneficios estatales, además de las regulaciones para bicicletas eléctricas, entre otras normativas.

He aquí un panorama de los cambios en el corto plazo:

Nueva Jersey

-Ampliación de la Ley de Licencia Familiar (NJFLA): las nuevas normas extienden la licencia con protección laboral a aproximadamente 400,000 trabajadores adicionales de Nueva Jersey al reducir los requisitos de elegibilidad. Entrará en vigor el 17 de julio.

-Nuevas y estrictas regulaciones para bicicletas eléctricas: el estado NJ ha reclasificado todas las bicicletas eléctricas como “bicicletas motorizadas”. Para circular legalmente con una los propietarios deben registrarla ante la Comisión de Vehículos Motorizados, contar con un seguro de responsabilidad civil y poseer una licencia de conducir estándar (o una licencia especial para bicicletas motorizadas para jóvenes de 15 y 16 años). Los menores de 15 años tienen estrictamente prohibido circular con bicicletas eléctricas. Entra en vigor el 19 de julio. En contraste, en NYC se han aliviado las normas para las e-bikes y motos, cuyos conductores son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Nueva York

-Cancelación de la cobertura del Plan Esencial de salud: aproximadamente 450,000 neoyorquinos perderán su cobertura de seguro médico actual debido a cambios en la financiación federal del Plan Esencial del estado. Ello afectará a algunos afiliados a partir del 1 de julio.

-Impuesto a las segundas residencias en la ciudad de Nueva York (Pied-à-Terre Tax): los residentes de fuera de la ciudad con costosas segundas residencias en los cinco distritos de NYC tendrán un nuevo recargo fiscal estatal. La fase uno comenzará el 1 de julio. La medida ha sido muy criticada por empresarios, además del mandatario Donald Trump.

-Licencias de supervisión para vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York: el Departamento de Salud comenzará a ofrecer un lote obligatorio de nuevas “licencias de supervisión” para vendedores ambulantes de comida a partir del 1 de julio.

-Protección contra la desactivación injustificada para conductores de servicios de transporte compartido en NYC: esta ley local protege a los conductores frente a las aplicaciones para las que trabajan. Entra en vigor el 28 de julio, pero Uber y Lyft demandaron para frenarla.

-Estándares de compensación para guardias de seguridad en la ciudad de Nueva York: esta ley obligará a los empleadores de guardias de seguridad a proporcionar a sus trabajadores el salario mínimo, vacaciones pagadas y beneficios complementarios. Activa desde el 28 de julio.