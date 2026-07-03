Alberto Ferreras rescata la memoria latina en Estados Unidos

El escritor, cineasta y artista multidisciplinario venezolano Alberto Ferreras, quien reside en Nueva York desde hace décadas, lleva a Madrid una mirada inédita sobre la historia de los latinos en Estados Unidos con la exposición inmersiva “American Latinos 1935-1945”, que se exhibe como parte de las actividades conmemorativas por el 250.º aniversario de la independencia estadounidense.

La muestra, recién inaugurada en la Casa de América, reúne cerca de 300 fotografías históricas provenientes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y ofrece un recorrido visual por la vida cotidiana y las contribuciones de las comunidades hispanas durante una década decisiva para el país.

Ferreras, reconocido por su trayectoria en el cine, la literatura y las artes visuales, dedicó tres años a investigar miles de fotografías del archivo de la Biblioteca del Congreso para construir esta propuesta. Su trabajo busca cuestionar la idea de que la presencia latina en Estados Unidos es un fenómeno reciente y demostrar que las comunidades hispanas han formado parte del desarrollo del país desde sus orígenes.

La muestra, recién inaugurada en la Casa de América, reúne cerca de 300 fotografías históricas./Cortesía

“Pasé tres años revisando miles de imágenes de los archivos de la Biblioteca del Congreso y descubrí una extraordinaria historia visual, que incluye fotografías de trabajadores agrícolas mexicanos y puertorriqueños, cazadores canarios en Luisiana, pastores vascos en Idaho y Nevada, así como pueblos enteros de Nuevo México donde, incluso en la década de 1940, todos seguían hablando únicamente español. Estas imágenes transformaron por completo mi comprensión de esa época. Los hispanos no son una incorporación reciente al tejido de Estados Unidos. Han formado parte de su historia desde el principio”, afirmó Ferreras.

La exhibición ha sido reconocida en Estados Unidos como el primer gran proyecto dedicado a destacar la presencia latina dentro de la histórica colección fotográfica de la Farm Security Administration (FSA), considerada uno de los archivos documentales más importantes del siglo XX.

La exhibición llevará a cabo hasta el mes de septiembre y estará abierto al público./Cortesía

“Esta exposición habla de ciudadanía, diversidad, memoria y representación; de tensiones y encuentros, pero también de la riqueza que surge cuando diferentes culturas dialogan y construyen espacios compartidos”, afirmó el embajador León de la Torre, director general de la Casa de América.

Además de esta nueva propuesta artística, Ferreras cuenta con una destacada carrera dedicada a visibilizar la experiencia latina. Es el creador de la serie documental Habla, producida por HBO Estados Unidos durante casi veinte años, y también desarrolló Somos, una videoinstalación encargada por el Smithsonian Institution para la primera Galería Latina del Museo Nacional de Historia Americana, en Washington, D.C.