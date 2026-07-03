Congresistas de EE.UU. piden al gobierno de Trump TPS para venezolanos tras terremotos

Congresistas republicanos y demócratas, así como organizaciones de la diáspora y representantes de la comunidad venezolana, piden al gobierno del presidente Donald Trump que otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que ya residen en Estados Unidos, tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela.

Sostienen que la magnitud del desastre convierte este momento en uno de los casos más claros para aplicar este mecanismo humanitario, creado precisamente para responder a situaciones de emergencia que hacen inseguro el retorno de los migrantes a su país de origen.

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró que respalda la creación de una nueva designación del TPS para los venezolanos porque las actuales condiciones del país hacen inviable un retorno seguro.

“El TPS está hecho para situaciones como esta”, afirmó durante una rueda de prensa al ser consultado sobre la propuesta impulsada nuevamente por la congresista María Elvira Salazar.

Giménez señaló que, aunque una designación anterior del programa fue cancelada, las circunstancias actuales justifican una nueva protección. “Vamos a enviar a este venezolano para regresar a un país que está en la condición que está Venezuela hoy en día; eso no tiene ningún sentido común y no sería humano”, expresó.

El legislador adelantó que impulsará gestiones ante la Casa Blanca para solicitar formalmente la redesignación del programa.

“Vamos a enviar cartas a la Casa Blanca y comunicarnos con la administración diciendo: esta es precisamente la razón por la que existe el TPS. Si no puede utilizarse en una situación como esta, entonces no tendría sentido que existiera”, afirmó.

La congresista María Elvira Salazar sostuvo el jueves que la legislación estadounidense contempla expresamente los terremotos como una de las causas que justifican la concesión del Estatus de Protección Temporal.

En una publicación en la red social X, Salazar afirmó que Venezuela enfrenta actualmente las condiciones previstas por la ley para otorgar esa protección y pidió a la Administración que redesignara el TPS para los venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos.

“La ley es clara. El Congreso incluyó específicamente los terremotos como fundamento para otorgar el Estatus de Protección Temporal porque entendió que hay desastres que hacen imposible que una persona regrese de manera segura a su país”, escribió la legisladora.

Agregó que enviar de regreso a cientos de miles de venezolanos a un país devastado por un terremoto, además de años de crisis política, económica y humanitaria, “simplemente no es una opción”.

La ley es clara. El Congreso incluyó específicamente los terremotos como fundamento para otorgar el Estatus de Protección Temporal porque entendió que hay desastres que hacen imposible que una persona regrese de manera segura a su país.



Venezuela está viviendo esa realidad en? — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 2, 2026

Adelys Ferro, fundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, explicó a CNN que los venezolanos enfrentan simultáneamente el impacto emocional provocado por los terremotos y la incertidumbre migratoria tras recientes decisiones judiciales sobre el TPS.

“La comunidad está en un estado de shock, de desesperación, de incertidumbre, de tristeza y de duelo”, dijo la activista, que indicó que la decisión de la Corte Suprema relacionada con otras designaciones del TPS debilitó considerablemente las posibilidades de mantener estas protecciones para distintas nacionalidades, incluida la venezolana.

A su juicio, el restablecimiento del TPS permitiría que miles de venezolanos pudieran conservar autorización de empleo, evitar deportaciones y continuar enviando remesas a familiares afectados por la tragedia.

“Si los venezolanos pueden trabajar legalmente, las remesas seguirán llegando precisamente cuando Venezuela más las necesita”, explicó.

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