Furia y rechazo ante policías que saquearon dinero en dólares de víctimas del terremoto en Venezuela

Cuatro policías fueron detenidos el martes en La Guaira, Venezuela, acusados de apropiarse de “bienes económicos” entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado, el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos “funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

Las mujeres en el edificio Vallarta, que buscan a una adolescente de 14 años, se dieron cuenta de que los tipos del CICPC se iban con algo.



No hay un único funcionario involucrado; en este video aparecen dos más y la voz dice que los otros se escondieron.



¡Qué caigan todos! pic.twitter.com/LVsIu4879r — Mari Riquelme (@MariRiquelme) June 30, 2026

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que, aseguró, serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, expresó.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), hace un pronunciamiento, firme y categórico en apego a los principios de transparencia, ética y rectitud que rigen a nuestra institución policial. pic.twitter.com/IdNy77Nxbj — MPPRIJP (@MijpVzla) July 1, 2026

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

Este martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 2,295, la de heridos a 11,267 y la de damnificados a 12,841, según las autoridades.

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