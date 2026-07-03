Mundial 2026: partidos para hoy 3 de julio y así va el cruce de 16avos de final

El Mundial 2026 finaliza la fase de 16avos de final este viernes con tres partidos. La Argentina de Lionel Messi buscará seguir a octavos de final, al igual que Colombia, una de las selecciones que mejor ha lucido.

Luego de este viernes, los octavos de final comenzarán este mismo sábado.

A continuación, los partidos de 16avos de final de este viernes 3 de julio

🏆 Copa del Mundo 2026 Partidos de hoy | Dieciseisavos de Final Partido Hora (ET) Estadio Transmisión 🇦🇺 Australia vs. 🇪🇬 Egipto 2:00 p.m. AT&T Stadium (Arlington) FOX Network

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Futbol de Primera Radio 🇦🇷 Argentina vs. 🇨🇻 Cabo Verde 6:00 p.m. Hard Rock Stadium FOX Network

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Futbol de Primera Radio 🇨🇴 Colombia vs. 🇬🇭 Ghana 9:30 p.m. Arrowhead Stadium FOX Network

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Futbol de Primera Radio Todos los encuentros corresponden a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Los ganadores avanzarán a los octavos de final.

Así van quedando los duelos de octavos de final del Mundial 2026

🏆 Mundial 2026 Resultados de los dieciseisavos de final y panorama de los octavos ✅ Resultados de los 16avos de final Partido Resultado Clasificado Sudáfrica vs. Canadá 0-1 Canadá Alemania vs. Paraguay 1-1 (3-4 pen.) Paraguay Países Bajos vs. Marruecos 1-1 (2-3 pen.) Marruecos Brasil vs. Japón 2-1 Brasil Francia vs. Suecia 3-0 Francia Costa de Marfil vs. Noruega 1-2 Noruega México vs. Ecuador 2-0 México Inglaterra vs. Congo 2-1 Inglaterra Estados Unidos vs. Bosnia 2-0 Estados Unidos Bélgica vs. Senegal 3-2 (Prórroga) Bélgica Portugal vs. Croacia 2-1 Portugal España vs. Austria 3-0 España Suiza vs. Argelia 2-0 Suiza Australia vs. Egipto Hoy | 2:00 p.m. Pendiente Argentina vs. Cabo Verde Hoy | 6:00 p.m. Pendiente Colombia vs. Ghana Hoy | 9:30 p.m. Pendiente

🏅 Así van quedando los octavos de final Partido Fecha Sede Canadá vs. Marruecos Sábado 4 de julio | 1:00 p.m. NRG Stadium (Houston) Paraguay vs. Francia Sábado 4 de julio | 5:00 p.m. Lincoln Financial Field (Philadelphia) Brasil vs. Noruega Domingo 5 de julio | 4:00 p.m. MetLife Stadium México vs. Inglaterra Domingo 5 de julio | 8:00 p.m. Estadio Azteca Portugal vs. España Lunes 6 de julio | 3:00 p.m. AT&T Stadium Estados Unidos vs. Bélgica Lunes 6 de julio | 8:00 p.m. Lumen Field Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto Martes 7 de julio | 12:00 p.m. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Suiza vs. Colombia o Ghana Martes 7 de julio | 4:00 p.m. BC Place (Vancouver)

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