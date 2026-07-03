Mundial 2026: partidos para hoy 3 de julio y así va el cruce de 16avos de final

El Mundial 2026 finaliza la fase de 16avos de final este viernes con tres partidos. La Argentina de Lionel Messi buscará seguir a octavos de final, al igual que Colombia, una de las selecciones que mejor ha lucido.
Luego de este viernes, los octavos de final comenzarán este mismo sábado.
A continuación, los partidos de 16avos de final de este viernes 3 de julio
🏆 Copa del Mundo 2026
Partidos de hoy | Dieciseisavos de Final
|Partido
|Hora (ET)
|Estadio
|Transmisión
|🇦🇺 Australia vs. 🇪🇬 Egipto
|2:00 p.m.
|AT&T Stadium (Arlington)
|
FOX Network
FOX One
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
fuboTV
SiriusXM FC
Futbol de Primera Radio
|🇦🇷 Argentina vs. 🇨🇻 Cabo Verde
|6:00 p.m.
|Hard Rock Stadium
|
FOX Network
FOX One
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
fuboTV
SiriusXM FC
Futbol de Primera Radio
|🇨🇴 Colombia vs. 🇬🇭 Ghana
|9:30 p.m.
|Arrowhead Stadium
|
FOX Network
FOX One
Telemundo
Telemundo Deportes En Vivo
fuboTV
SiriusXM FC
Futbol de Primera Radio
Todos los encuentros corresponden a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Los ganadores avanzarán a los octavos de final.
Así van quedando los duelos de octavos de final del Mundial 2026
🏆 Mundial 2026
Resultados de los dieciseisavos de final y panorama de los octavos
✅ Resultados de los 16avos de final
|Partido
|Resultado
|Clasificado
|Sudáfrica vs. Canadá
|0-1
|Canadá
|Alemania vs. Paraguay
|1-1 (3-4 pen.)
|Paraguay
|Países Bajos vs. Marruecos
|1-1 (2-3 pen.)
|Marruecos
|Brasil vs. Japón
|2-1
|Brasil
|Francia vs. Suecia
|3-0
|Francia
|Costa de Marfil vs. Noruega
|1-2
|Noruega
|México vs. Ecuador
|2-0
|México
|Inglaterra vs. Congo
|2-1
|Inglaterra
|Estados Unidos vs. Bosnia
|2-0
|Estados Unidos
|Bélgica vs. Senegal
|3-2 (Prórroga)
|Bélgica
|Portugal vs. Croacia
|2-1
|Portugal
|España vs. Austria
|3-0
|España
|Suiza vs. Argelia
|2-0
|Suiza
|Australia vs. Egipto
|Hoy | 2:00 p.m.
|Pendiente
|Argentina vs. Cabo Verde
|Hoy | 6:00 p.m.
|Pendiente
|Colombia vs. Ghana
|Hoy | 9:30 p.m.
|Pendiente
🏅 Así van quedando los octavos de final
|Partido
|Fecha
|Sede
|Canadá vs. Marruecos
|Sábado 4 de julio | 1:00 p.m.
|NRG Stadium (Houston)
|Paraguay vs. Francia
|Sábado 4 de julio | 5:00 p.m.
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|Brasil vs. Noruega
|Domingo 5 de julio | 4:00 p.m.
|MetLife Stadium
|México vs. Inglaterra
|Domingo 5 de julio | 8:00 p.m.
|Estadio Azteca
|Portugal vs. España
|Lunes 6 de julio | 3:00 p.m.
|AT&T Stadium
|Estados Unidos vs. Bélgica
|Lunes 6 de julio | 8:00 p.m.
|Lumen Field
|Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto
|Martes 7 de julio | 12:00 p.m.
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|Suiza vs. Colombia o Ghana
|Martes 7 de julio | 4:00 p.m.
|BC Place (Vancouver)
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