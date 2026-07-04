Columna de María Marín: La respuesta me tomó por sorpresa 

Comparto los datos científicos que descubrí y que comprueban lo poderosas que somos las mujeres

Ocho de cada nueve personas que cumplen 100 años son mujeres.

Ocho de cada nueve personas que cumplen 100 años son mujeres. Crédito: Shutterstock

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Por  María Marín

Siempre me he cuestionado por qué clasifican a las mujeres como el sexo débil. Decidí iniciar una investigación para encontrar la respuesta. Empecé por preguntar a mi círculo de allegados y nadie sabía el por qué, busqué en Internet, pero tampoco tuve suerte le llamé a mi doctor y cuando le pregunté respondió: “Son consideradas el sexo débil porque la estructura corporal de ustedes es más pequeña que la del hombre”.

Esta respuesta corroboró lo que siempre había sospechado; ¡que no tenemos ni un pelo de débiles!, ya que el tamaño del cuerpo es irrelevante para definir cuán poderoso es un ser humano. Mira los datos científicos que descubrí y que comprueban lo poderosas que somos las mujeres: 

  • Vivimos más- Nuestro sistema inmunológico es más poderoso que el de ellos, por eso vivimos más. Ocho de cada nueve personas que cumplen 100 años son mujeres. Muchos hombres alegan: “¡es que ellas nos matan!”, pero lo cierto es que estamos capacitadas para tolerar más dolor que los hombres. Somos las procreadoras, ¿hay que decir más?
  • Podemos completar más tareas- El cerebro de la mujer tiene pensamientos entrelazados y puede realizar con eficacia varios trabajos al mismo tiempo; mientras ayuda al niño con la tarea, cocina, paga las cuentas, chequea sus correos, mira la novela, habla por teléfono y se pinta las uñas. Por el contrario, ellos piensan en forma lineal y son más eficientes cuando se enfocan en una sola tarea a la vez. 
  • Somos mejores empresarias– Las estadísticas muestran que las empresas dirigidas por féminas permanecen vigentes por más tiempo que otras compañías. Esto se atribuye a que las mujeres desarrollan mejores relaciones interpersonales entre sus empleados, clientes, proveedores y socios, lo que resulta en un negocio más fructífero. 

Además de lo mencionado, ¡Somos más bellas!, y ellos son los primeros en asegurarlo. La mujer tiene tal poder que es capaz de derretir corazones, abrir puertas, parar tráfico, inspirar poetas, pintores, músicos y hasta ocasionar guerras. En resumen, ¡si nos catalogan como el sexo débil que sea únicamente por nuestra debilidad a los chocolates! 

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