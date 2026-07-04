Marruecos goleó a Canadá y se planta en cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Marruecos derrotó 3-0 a Canadá y el equipo africano avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo marroquí vuelve a clasificar a los cuartos tras llegar a semifinales en el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, Canadá firmó su mejor participación en una historia de los Mundiales tras llegar a octavos.

Marruecos es el primer equipo en cuartos de final y esperará al ganador entre la llave de Francia vs. Paraguay. El duelo de cuartos de final será el 9 de julio en el Boston Stadium

Casualmente, Francia eliminó a Marruecos en semifinales en Qatar 2022, siendo la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

MOROCCO TAKES THE LEAD ??



Hakimi finds Azzedine Ounahi off the set piece and that's just a beautiful goal! pic.twitter.com/jNzEOSGSsS — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Canadá pagó la falta de efectividad ante una certera Marruecos

Marruecos se impuso a Canadá con experiencia y, aunque fue goleada por tres goles, el conjunto africano sufrió en gran parte del primer tiempo.

Canadá tuvo múltiples oportunidades de ponerse al frente en el primer tiempo, pero Bono fue protagonista y los fallos del conjunto canadiense.

A pesar de perder su delantero goleador Saibari, los marroquíes se ordenaron en la segunda parte y gracias a una jugada de laboratorio, Ounahi abrió el marcador.

A huge goal and Morocco is one step closer to the quarterfinals of this FIFA World Cup ?? pic.twitter.com/BoDaczIBNY — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

En un tiro libre de costado, tocaron para el atacante y puso el balón pegado al poste para el golazo que abría el marcador.

Con una Canadá volcada en el ataque, Marruecos aprovechó un contraataque y Brahim Díaz sirvió a Ounahi, quien definió para anotar su doblete. El marroquí es el cuarto futbolista africano que marca dos goles en un partido de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo.

Díaz nuevamente aprovechó una contra ante una Canadá ya sin esperanzas y Rahimi sentenció la goleada 3-0 en el 90+8 que los mete de lleno en los cuartos de final.