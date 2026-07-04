Se acerca a 3,000: sube el balance de víctimas tras el doble sismo en Venezuela

Las autoridades de Venezuela informaron este sábado un nuevo aumento en las cifras del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, que ya deja 2,954 fallecidos y 16,592 personas heridas, según el balance presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El informe oficial también detalla que 6,462 personas han sido rescatadas con vida, mientras que 16,309 quedaron sin vivienda, lo que ha obligado a la habilitación de 80 campamentos temporales para atender a los damnificados.

En materia de daños estructurales, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados, de acuerdo con la información difundida por el dirigente.

Las labores de respuesta incluyen la participación de 3,281 rescatistas internacionales y 26,984 voluntarios, además del despliegue de 29,567 efectivos en distintas zonas afectadas.

El balance humanitario indica que 86,794 familias han recibido atención, mientras que se han distribuido 9,486 toneladas de alimentos y 472,914 litros de agua para cubrir las necesidades básicas de la población afectada.

Las autoridades mantienen activos canales de reporte de desaparecidos, aunque no han actualizado la cifra oficial de personas en paradero desconocido. Hasta el 25 de junio se registraban al menos 157 desaparecidos, mientras que plataformas impulsadas por la sociedad civil, promovidas por la dirigente opositora María Corina Machado, señalan dificultades para localizar a más de 31,000 personas.

Por su parte, el Parlamento informó que tras los sismos se han registrado 942 réplicas, lo que ha complicado las labores de rescate en distintas regiones del país.

El desastre es considerado el más letal en la historia reciente del país, superando el registrado en 1967 cerca de Caracas, donde murieron 245 personas. En esta ocasión, los efectos se han extendido a varias zonas del norte, incluyendo la capital, Caracas, y el estado La Guaira, uno de los más afectados.

A diez 10 del desastre, las autoridades continúan con la evaluación de daños, la retirada de escombros y la coordinación de ayuda humanitaria, en un contexto en el que las posibilidades de encontrar supervivientes se reducen progresivamente.

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