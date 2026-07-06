De la eliminación al humor: los mejores memes del México vs. Inglaterra

México quedó fuera del Mundial 2026, pero el partido ante Inglaterra dejó una avalancha de memes que sirven como catarsis ante una dramática y dolorosa eliminación para los anfitriones.

El sueño mexicano de volver a unos cuartos de final después de 40 años terminó en la cancha. Ya en internet, comenzó la ola de creatividad como respuesta al dolor tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca.

El duelo se retrasó más de una hora por la amenaza de tormenta eléctrica en la Ciudad de México, un déjà vu del caos vivido en el partido ante Ecuador.

Jude Bellingham silenció al Azteca con un doblete en la primera mitad en menos de dos minutos. Ahí ya comenzaron los primeros memes que comparaban al mediocampista inglés con un “villano de temporada” que llegó a arruinar la fiesta mexicana.

Julián Quiñones recortó distancia y encendió la esperanza, pero el penal de Harry Kane volvió a congelar el ambiente.

Raúl Jiménez marcó desde los once pasos y desató una ola de memes celebrando que “Pickford ya es cliente frecuente”, pero el tiempo no alcanzó. México quedó eliminado y las redes hicieron lo suyo.

Los mejores memes tras la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026

El Mundial sin México ???… pic.twitter.com/4FS1lh5I3P — La Abuela García®? (@rthur013) July 6, 2026

Ciudad De México, dentro de 5 horas, independientemente del resultado entre México e Inglaterra pic.twitter.com/UFTeWZRoEe — ??????? ?????? ??????????? (@PLShitposting) July 5, 2026

GRACIAS POR TANTO MI SELECCIÓN MX LOS AMO, DIERON TODO pic.twitter.com/rnSHmNsjbJ — nat hormiga lover?? (@koogft) July 6, 2026

Junto a mi carnaaaaaal ?? ?? pic.twitter.com/9tt8onqyYs — El Javi ?? (@Castillismo21) July 6, 2026

bueno nos fuimos alv al mismo tiempo ? se va la diversión de este mundial pic.twitter.com/4JRhcrwzM3 — diabo (@iconicdemie) July 6, 2026

Así se sintio el gol de Quiñones. pic.twitter.com/UhLJ4jwAXL — MAG (@migangelgarzam) July 6, 2026

Yo queriendo defender la portería de México pic.twitter.com/SKyXYNmpqv — ? sheer (@kooshr_) July 6, 2026

le dieron penales, 11 minutos adicional, un inglés menos en la cancha y aún así perdieron pic.twitter.com/rdisux627V — leonel (@leoneltudo) July 6, 2026

Watching England vs Mexico pic.twitter.com/WlJWVCgptn — Hater Report (@HaterReport) July 6, 2026

México dándolo todo para empatar.



Santi Giménez en una esquina: pic.twitter.com/KwhFdUyMnU — Guti (@Gutila5ta) July 6, 2026

Yo sufriendo por la eliminación de mi selección, cuyos jugadores apenas conocí hace 3 semanas pic.twitter.com/qIXvKYAM9w — Swiftie Mexicana ?? (@LaTayMexicana) July 6, 2026

yo desde q empezó el domingo pic.twitter.com/twBmdJop57 — ??? (@checocrispis) July 5, 2026

Gilberto mora ya en camino al estadio para rifarse contra Inglaterra pic.twitter.com/JpDPPXyKn9 — el jeringas (@ElJeringasLoko) July 5, 2026

gritaron Ole cuando el partido iba 0-0 y los eliminaron en su estadio JAJAJAJA pic.twitter.com/ZWmIlcCWV4 — Teismo (@Teismo_) July 6, 2026