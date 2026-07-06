De la eliminación al humor: los mejores memes del México vs. Inglaterra
La eliminación de México de la Copa Mundial de 2026 se produjo tras una dramática derrota por 3-2 ante Inglaterra
México quedó fuera del Mundial 2026, pero el partido ante Inglaterra dejó una avalancha de memes que sirven como catarsis ante una dramática y dolorosa eliminación para los anfitriones.
El sueño mexicano de volver a unos cuartos de final después de 40 años terminó en la cancha. Ya en internet, comenzó la ola de creatividad como respuesta al dolor tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca.
El duelo se retrasó más de una hora por la amenaza de tormenta eléctrica en la Ciudad de México, un déjà vu del caos vivido en el partido ante Ecuador.
Jude Bellingham silenció al Azteca con un doblete en la primera mitad en menos de dos minutos. Ahí ya comenzaron los primeros memes que comparaban al mediocampista inglés con un “villano de temporada” que llegó a arruinar la fiesta mexicana.
Julián Quiñones recortó distancia y encendió la esperanza, pero el penal de Harry Kane volvió a congelar el ambiente.
Raúl Jiménez marcó desde los once pasos y desató una ola de memes celebrando que “Pickford ya es cliente frecuente”, pero el tiempo no alcanzó. México quedó eliminado y las redes hicieron lo suyo.