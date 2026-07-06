Graham Platner evalúa abandonar la contienda al Senado tras acusación de agresión sexual

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Maine, Graham Platner, enfrenta una creciente presión política que podría llevarlo a abandonar la carrera electoral luego de que una mujer que mantuvo una relación sentimental con él lo acusara de haberla obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento hace casi cinco años.

El medio Politico reseñó que Jenny Racicot, de 41 años y residente de Maine, afirmó que Platner la agredió sexualmente durante una noche de finales de 2021, cuando presuntamente él ingresó a su vivienda en estado de ebriedad pese a que ella le había pedido previamente que no acudiera.

Platner negó las acusaciones y afirmó que son “falsas”. Sin embargo, tras la publicación del informe, el candidato reconoció que el impacto político del caso lo llevó a considerar sus próximos pasos dentro de la campaña.

“Independientemente de la inexactitud de la información, pero conscientes de la realidad política que conllevará, nos estamos tomando el tiempo necesario para reflexionar sobre el mejor camino a seguir”, declaró Platner en un mensaje difundido en redes sociales.

Su candidatura bajo amenaza

Según la investigación de Politico, Racicot aseguró que mantuvo una relación intermitente con Platner durante más de dos años después de conocerse a través de la aplicación de citas Bumble en 2019. La mujer afirmó que antes del presunto episodio habían tenido encuentros sexuales consensuados, pero que la situación cambió durante la noche que ahora denuncia.

Racicot relató que le había enviado mensajes a Platner diciéndole que no quería recibir visitas y que no tenía interés en compañía esa noche. Sin embargo, aseguró que posteriormente escuchó ruidos en su casa y descubrió que él había entrado.

De acuerdo con su testimonio, Platner estaba bajo los efectos del alcohol y continuó tocándola pese a sus repetidas negativas. “Recuerdo que me agarró la pelvis y me trató con mucha fuerza”, dijo a Politico. “Recuerdo el momento exacto en que pensé: ‘Esto ya no depende de mí’”.

La mujer afirmó que después del episodio cortó toda comunicación con Platner y posteriormente le envió un mensaje privado en el que le explicó que el encuentro no había sido consensuado y que no quería volver a tener contacto con él.

Platner rechazó esa versión. “Estas acusaciones son preocupantes, graves y falsas. Cualquier acusación de comportamiento no consentido es categóricamente falsa”, señaló en un comunicado.

Politico informó que además de entrevistar a Racicot en varias ocasiones, revisó documentos y habló con personas a quienes ella habría contado lo ocurrido años después.

Entre ellos se encuentra un hombre con quien Racicot tuvo una relación posterior, quien afirmó que ella le reveló los detalles del presunto incidente en 2023. También habló con una conocida a quien Racicot habría advertido en mensajes privados que tuviera cuidado con Platner debido a comportamientos que describió como problemáticos cuando él bebía.

Asimismo, una amiga de Racicot dijo a Politico que ella le había contado sobre el episodio el verano pasado, después de que Platner iniciara su campaña política.

Racicot explicó que durante años no hizo pública la acusación porque no quería ser identificada como víctima de una agresión sexual y porque tenía un conflicto personal al coincidir con Platner en varias posiciones políticas.

“Una de las razones por las que no denuncié antes fue el enorme conflicto moral que tenía entre apoyar su ideología política y no apoyarlo como persona”, declaró.

Platner, un ostricultor y veterano de las guerras de Irak y Afganistán, irrumpió en la política el año pasado y logró una victoria contundente en las primarias demócratas de Maine para competir contra la senadora republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas del Senado estadounidense.

Sin embargo, su ascenso político ya había estado acompañado por polémicas. Antes de la acusación publicada por Politico, el candidato había enfrentado cuestionamientos por comentarios ofensivos en internet, un tatuaje que algunos interpretaron como un símbolo nazi —aunque Platner aseguró desconocer su significado— y acusaciones previas de comportamiento inapropiado hacia mujeres.

El candidato ha atribuido parte de sus conductas pasadas a problemas de salud mental y abuso de alcohol, y ha insistido en que ha cambiado.

La nueva denuncia llega después de otro reportaje publicado por The New York Times, en el que una mujer identificada como Lyndsey Fifield acusó a Platner de maltrato. Fifield confirmó posteriormente sus señalamientos a Politico, aunque declinó realizar nuevos comentarios.

Sigue leyendo:

• Candidato demócrata en Maine involucrado en escándalo por mensajes sexuales gana primaria al Senado

• Escándalo de mensajes sexuales extramaritales marca las primarias demócratas al Senado en Maine

• Escándalo de mensajes sexuales extramaritales marca las primarias demócratas al Senado en Maine