Mitch McConnell continúa hospitalizado mientras crece la incertidumbre sobre su regreso al Senado

El senador republicano por Kentucky Mitch McConnell permanece hospitalizado mientras continúa su proceso de recuperación, aunque su equipo no ha ofrecido detalles sobre su condición médica ni ha confirmado si estará presente cuando el Senado de Estados Unidos retome sus actividades la próxima semana.

La oficina del legislador, citada por The Associated Press, informó que McConnell fue ingresado al hospital el pasado 14 de junio y que estaba recibiendo atención médica especializada. Una semana después, su equipo comunicó que el senador no participaría en las votaciones previstas durante esos días.

El jueves siguiente, la oficina del exlíder republicano señaló que su estado de salud mejoraba y que agradecía las muestras de apoyo recibidas durante su recuperación. Desde entonces, no se han difundido nuevas actualizaciones oficiales sobre su evolución.

La falta de información ha generado dudas sobre cuándo podría reincorporarse a sus labores legislativas, especialmente en un momento en que los republicanos mantienen una mayoría estrecha en el Senado antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.

McConnell, de 84 años, se retiró el año pasado del liderazgo republicano del Senado después de convertirse en el dirigente de esa bancada con más años en el cargo en la historia de la cámara. Actualmente cumple su último mandato, que concluirá en enero.

El senador ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años. En marzo de 2023 fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral provocada por una caída en un hotel de Washington, lo que lo mantuvo alejado de sus funciones durante varias semanas.

Meses después, tuvo dos episodios durante conferencias de prensa en los que quedó inmóvil y con la mirada perdida, antes de recibir asistencia de miembros de su equipo y colegas.

En 2024, McConnell volvió a sufrir una caída, en esta ocasión al salir de un almuerzo del Partido Republicano, accidente que le ocasionó una lesión en la muñeca.

El político también ha hablado públicamente de las secuelas de haber padecido poliomielitis durante su infancia, así como de las dificultades que enfrenta para caminar y subir escaleras. En 2019 sufrió otra caída en su residencia de Kentucky que terminó en una cirugía por una fractura de hombro.

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