Hospitalizan al senador Mitch McConnell por una afección no revelada

El exlíder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ingresó el domingo a un centro médico por afecciones que hasta el momento no han sido reveladas.

El legislador republicano por el estado de Kentucky de 84 años, cuenta con un historial de diversas complicaciones físicas registradas durante los últimos años de su carrera política, informó NPR.

A través de una declaración escrita distribuida por correo electrónico, el portavoz oficial del senador, David Popp, se limitó a informar que McConnell “está recibiendo una atención excelente”. La oficina del parlamentario optó por no revelar la gravedad de su afección ni su estado actual.

Actualmente, las actividades del congresista en el Capitolio requieren apoyo logístico regular. McConnell utiliza una silla de ruedas para trasladarse por las instalaciones legislativas y suele contar con la asistencia directa de los miembros de su equipo de trabajo.

Afecciones previas de McConnell

La salud del político estadounidense ha registrado varios incidentes públicos. Durante el año 2023, en el transcurso de su conferencia de prensa semanal en calidad de líder, McConnell permaneció inmóvil y sin posibilidad de emitir palabras por un lapso aproximado de 30 segundos.

Asimismo, ha experimentado múltiples caídas en periodos recientes. Uno de estos incidentes le ocasionó una conmoción cerebral, situación que provocó que se ausentara de sus funciones en el Senado por casi seis semanas. Históricamente, el senador ha mostrado dificultades en su marcha debido a las secuelas de la poliomielitis que padeció en su niñez, enfermedad que le dejó una parálisis parcial en una de sus piernas.

Retiro del liderazgo parlamentario

La trayectoria del legislador concluirá formalmente a finales de este año, tras acumular más de cuatro décadas de servicio en la cámara alta. En el año 2024, McConnell comunicó su decisión de abandonar el liderazgo de la bancada.

Posteriormente, en 2025, confirmó que no participará en el proceso de reelección para buscar un nuevo periodo de seis años en su escaño. En sus últimas gestiones dentro del organismo legislativo, ha enfocado su agenda en los asuntos del gasto público.

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