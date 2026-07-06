Trump se burla de Meloni en Truth Social y pide una “orden de alejamiento”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a través de su plataforma de Truth Social con una fotografía en la que aparecen ambos líderes acompañada por la frase: “Necesitamos una orden de alejamiento”.

La publicación fue difundida el domingo por la noche, previo a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde ambos mandatarios coincidirán esta semana, informó EFE.

Sin embargo, la líder italiana optó por no emitir declaraciones oficiales ante la publicación del mandatario. Según informó el diario Corriere della Sera, Meloni y su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, sostuvieron una reunión tras el pronunciamiento en redes para fijar una postura conjunta.

Según el medio italiano, la estrategia está basada en ignorar la publicación, al catalogarla de agresión personal sin justificación ni contexto.

Contexto de la polémica imagen

La imagen utilizada por Trump corresponde a la cumbre del G7 celebrada en junio en Évian-les-Bains, Francia, donde se aprecia a Meloni observándolo. La relación entre ambos líderes registró un distanciamiento progresivo después de ese evento.

El conflicto escaló inicialmente tras una llamada telefónica de Trump con un reportero del canal italiano La 7. En dicha comunicación, el presidente norteamericano afirmó que Meloni “pidió una y otra vez hacerse una foto” y que él accedió a ello “por pena”. La primera ministra desmintió esa versión, la tildó de “inventadas”, afirmó que la situación la dejó “atónita” y declaró que ni ella ni Italia “suplicarán nunca”.

“Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡Aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)”, cuestionó Trump posteriormente.

Respuesta de Meloni en a primera polémica con Trump

Meloni respondió mediante su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje escrito en idioma inglés: “Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya”. En el mismo texto, la jefa de Gobierno italiana añadió: “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”.

A pesar de los cruces de declaraciones, delegados ministeriales de Italia asistieron recientemente a la recepción del Día de la Independencia en la embajada estadounidense en Roma para mantener la continuidad en los canales diplomáticos.

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