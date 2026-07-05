Trump afirma que el 4 de julio fue “aún más espectacular” tras la evacuación por tormentas

El presidente Donald Trump destacó este domingo la actuación de las fuerzas de seguridad durante las celebraciones del 4 de julio en Washington, un evento que debió ser interrumpido temporalmente por condiciones meteorológicas adversas y que luego fue reanudado con miles de asistentes de regreso a la Explanada Nacional.

A través de su red social Truth Social, Trump describió el impacto del mal tiempo durante la jornada festiva y precisó que la multitud alcanzó las 422,000 personas antes de la evacuación.

“La multitud a las 7:05 de la tarde era de 422,000 personas. Todos se vieron obligados a marcharse por el mal tiempo, el acto fue cancelado y todos se fueron debido a los rayos”, escribió el mandatario.

Según el presidente, la suspensión del evento fue revertida poco después, lo que permitió el retorno de una parte importante del público.

“Anulé de inmediato la decisión de cancelar el evento y esperé un rato a que la gente regresara”, afirmó.

Trump aseguró que la respuesta del público superó las expectativas tras la reanudación de la actividad.

“Increíblemente, al menos 150,000 personas volvieron y fue una noche aún más espectacular de lo que habría sido en circunstancias normales”, sostuvo.

Elogia a los cuerpos de seguridad

El mandatario también elogió el trabajo de los cuerpos de seguridad, incluyendo al Servicio Secreto, que debieron reorganizar el acceso del público tras cerca de dos horas de suspensión del programa.

“Enhorabuena al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por haber logrado que tanta gente regresara al recinto con tanta rapidez”, añadió.

El evento tuvo lugar en las inmediaciones del Monumento a Washington y se enmarcó en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La jornada, que ya había sido ajustada por la ola de calor, se vio además afectada por el riesgo de tormentas eléctricas.

La primera dama, Melania Trump, acompañó al presidente durante la ceremonia, junto a altos funcionarios del gabinete como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin.

El cierre de la jornada incluyó un espectáculo pirotécnico de gran escala con unos 850.000 proyectiles, presentado como el mayor montaje de fuegos artificiales en la historia de la capital estadounidense, según la organización del evento.

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