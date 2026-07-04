Trump dice que Estados Unidos es la nación “más libre y fuerte” de la historia

El presidente Donald Trump inauguró este viernes las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia con un discurso en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, en el que afirmó que Estados Unidos es “la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia”.

Ante cientos de asistentes y con un programa que incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares, el mandatario sostuvo que el país mantiene un lugar único en el mundo gracias a su fortaleza institucional, su poder y los principios establecidos desde la independencia de 1776.

“Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo”, expresó Trump al destacar el legado de los Padres Fundadores y definir el nacimiento de Estados Unidos como un hecho “único en la historia de la humanidad”.

+El Monte Rushmore, donde están esculpidos los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, sirvió como símbolo de continuidad histórica para un discurso que recorrió hechos importantes del desarrollo del país, desde la Guerra de Independencia hasta las guerras mundiales y la expansión hacia el oeste, señaló EFE.

Foto: Matt Gade / AP

Durante su intervención, Trump defendió la idea de que el carácter excepcional de Estados Unidos debe preservarse frente a lo que calificó como intentos de modificar la identidad nacional y distanciar a los ciudadanos de su propia historia. “Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso”, afirmó.

También aprovechó para reiterar su respaldo a la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a portar armas, y aseguró que continuará defendiéndola. Asimismo, lanzó críticas contra lo que describió como un resurgimiento del comunismo en el país, al que calificó como una amenaza para la libertad y los valores fundacionales de Estados Unidos.

En materia internacional, Trump destacó la capacidad militar estadounidense como un elemento central de la fortaleza nacional. En ese contexto, hizo referencia a acciones contra Venezuela e Irán para subrayar el poder de disuasión de Washington y aseguró que Teherán busca alcanzar un acuerdo con su administración.

“Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de América”, concluyó Trump.

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