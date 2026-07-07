Juez bloquea intento de la administración Trump de obtener datos de trabajadores electorales de Georgia

La administración del presidente Donald Trump sufrió un revés judicial este martes, luego de que un juez federal impidiera al Departamento de Justicia de Estados Unidos obtener los nombres y la información de contacto de todas las personas que participaron en la organización de las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Fulton County.

La decisión fue emitida por el juez federal William Ray, quien anuló una citación de un gran jurado obtenida por el Departamento de Justicia en abril para acceder a los datos personales de empleados y voluntarios que trabajaron en los centros de votación.

“Dada la escasa necesidad de la información solicitada mediante citación judicial y la naturaleza sumamente onerosa de su divulgación, la citación es irrazonable y debe ser anulada”, escribió Ray en su resolución.

La solicitud del gobierno se produjo en el marco de una investigación sobre las elecciones de 2020 en el condado más poblado de Georgia. El presidente Donald Trump ha sostenido en repetidas ocasiones, sin presentar pruebas, que un fraude electoral generalizado en ese bastión demócrata le costó la victoria en ese estado.

Las autoridades del condado de Fulton pidieron al tribunal dejar sin efecto la citación al argumentar que buscaba “perseguir, acosar y castigar a los opositores políticos percibidos del presidente” y que además era “excesivamente amplia y carecía de fundamento en cualquier necesidad razonable”.

El DOJ defiende la medida

El Departamento de Justicia defendió la medida al señalar que formaba parte del “siguiente paso en el proceso normal de investigación” y que pretendía obtener registros para identificar a personas que pudieran aportar información relevante.

Durante el proceso judicial, el abogado del Departamento de Justicia, William McComb, afirmó que la investigación aún busca determinar qué posibles cargos podrían presentarse.

“Lo que quiero decir es que, en este momento, no estamos seguros de qué cargos se pueden presentar. Ese es precisamente el objetivo de la investigación”, declaró McComb ante el tribunal.

Según el abogado, la información solicitada permitiría identificar e interrogar a trabajadores electorales que “pudieron haber visto, oído o hecho algo por sí mismas” durante la jornada electoral.

Por su parte, Kamal Ghali, abogado del condado de Fulton, sostuvo que obligar a divulgar esos datos personales podría desalentar la participación de ciudadanos en futuros procesos electorales y argumentó que el plazo de prescripción para las presuntas irregularidades ya había expirado.

La citación fue emitida después de que, en enero, el FBI ejecutara una orden de registro en el centro electoral del condado de Fulton y confiscara cientos de cajas con papeletas y otros documentos relacionados con las elecciones de 2020.