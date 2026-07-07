Madre de Idaho que culpó a las vacunas por la muerte de sus hijos es acusada de asesinato

Una mujer de Idaho que afirmó que sus gemelos pequeños murieron el año pasado luego de ser vacunados, enfrenta cargos de asesinato vinculados con sus muertes, de acuerdo con lo que informaron las autoridades.

Los registros judiciales y un comunicado del Departamento de Policía de Payette indican que un gran jurado acusó formalmente a Andrea Shaw, quien está acusada de asfixiar a sus gemelos de 18 meses en mayo de 2025, de dos cargos de asesinato en primer grado el 29 de junio.

En su aparición el año pasado en un programa de internet producido por Children’s Health Defense —grupo antivacunas fundado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.—, Shaw aseguró que sus gemelos fallecieron después de haber sido vacunados.

Shaw, de 23 años, fue arrestada el martes de la semana pasada por los agentes de la policía de Boise y compareció ante el juez el viernes. Se le impuso una fianza de $2 millones de dólares y podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es declarada culpable de asesinato en primer grado. Su siguiente comparecencia ante la corte está programada para el 14 de julio, informó CNN.

El abogado de la mujer, Joe Filicetti, escribió en un mensaje de texto que ella “niega absolutamente todo” y el estado “no puede probar” los cargos penales.

“La defenderemos con todas nuestras fuerzas”, agregó su defensa.

En medio de su aparición en el programa Children’s Health Defense en mayo del año pasado, Shaw manifestó que halló a sus gemelos muertos en su habitación días después de haber sido vacunados contra la gripe y otras enfermedades.

“Les pusieron las vacunas al mismo tiempo dos enfermeras a la vez”, dijo Shaw. “Y se enfermaron”.

Los especialistas médicos indican que las vacunas infantiles en cuestión —la hepatitis A, la gripe y la DTaP— son seguras y eficaces para los niños y están recomendadas por varios grupos médicos.

La madre también figura como demandante en una reclamación federal interpuesta por Children’s Health Defense y otras organizaciones contra la Academia Estadounidense de Pediatría.

La demanda, presentada en enero ante un tribunal federal de Washington, acusa a la Academia Estadounidense de Pediatría de extorsión por su papel en una organización que ha defraudado a familias sobre la seguridad del calendario de vacunación infantil por varias décadas. En la demanda, Shaw es descrita como una madre cuyos hijos murieron tras recibir las vacunas de rutina de acuerdo con las directrices de la AAP.

La Academia Estadounidense de Pediatría pidió al tribunal que desestime la demanda, argumentando en un documento en abril que se trata de la “última misiva en una campaña dirigida” contra la academia y su “uso de evidencia científica en la política de vacunación”.

A inicios de 2026, pediatras y otros expertos se alarmaron cuando las autoridades sanitarias de Estados Unidos modificaron radicalmente las directrices sobre vacunación infantil, eliminando varias recomendaciones universales. Kennedy, quien por años encabezó el movimiento antivacunas, aseveró que estos cambios alinean mejor al país contra naciones similares, “al tiempo que fortalecen la transparencia y el consentimiento informado”.

En marzo, un juez federal bloqueó los cambios y aseguró que Kennedy posiblemente violó los procedimientos federales al reestructurar un comité asesor clave sobre vacunas. No obstante, la orden del juez no es definitiva; los bloqueos son temporales, a la espera de un juicio o una sentencia sumaria.

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