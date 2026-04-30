Concejo de NYC contraataca la desinformación sobre vacunas y acusa a Washington de poner vidas en riesgo

El Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York aprobó un paquete de leyes destinado a combatir la desinformación sobre vacunas, en un momento de caída de las tasas de inmunización infantil y el resurgimiento de enfermedades prevenibles en Estados Unidos.

La iniciativa obligará a distribuir materiales educativos sobre vacunación a estudiantes de escuelas públicas y sus familias, además de implementar un plan integral de educación pública sobre los beneficios de las vacunas en menores de edad.

La medida avanza en un momento crítico. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), durante el año escolar 2024-2025 la cobertura de vacunación entre niños de kindergarten disminuyó en todas las vacunas respecto al año anterior. Paralelamente, el país enfrenta un repunte del sarampión, con cerca de 1,800 casos confirmados en 37 estados, indicó en un comunicado el Concejo Municipal.

Desde el liderazgo de la cámara municipal, el mensaje fue directo. La presidenta del organismo, Julie Menin, responsabilizó abiertamente al gobierno federal por la expansión de la desinformación.

“Están poniendo vidas en peligro, es nuestra responsabilidad actuar. Cuando Washington retrocede, Nueva York da un paso adelante”, señaló Menin antes de llamar a votación.

“La ciencia es clara”

El paquete legislativo incluye varias medidas clave. Entre ellas, la ley 260-A, que ordena al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) desarrollar materiales informativos sobre vacunas, incluyendo su funcionamiento, seguridad y acceso, que deberán ser distribuidos a todos los padres del sistema de escuelas públicas, incluidos programas de educación temprana como 3-K y Pre-K.

Por su parte, la Introducción 693-A establece la creación de un plan de educación pública, antes de 2027, para informar a la población sobre la importancia de la vacunación infantil y adolescente, basado en recomendaciones de organismos médicos como la Academia Americana de Pediatría.

El concejal Eric Dinowitz, patrocinante de este paquete legislativo expuso que “la ciencia es clara. Las vacunas son seguras, efectivas y salvan vidas. No vamos a permitir que la política o ciertas personalidades sustituyan la evidencia médica”.

En paralelo, la cámara municipal aprobó resoluciones que presionan al estado de Nueva York para ampliar el acceso a las vacunas, incluyendo permitir que dentistas administren ciertas inmunizaciones y garantizar que los seguros cubran los costos asociados.

El trasfondo de estas medidas es una preocupación creciente: la combinación de desinformación, polarización política y baja confianza institucional ha contribuido a la reaparición de enfermedades que se consideraban bajo control.

“Cada acción basada en la evidencia científica, es una vida infantil que estamos tratando de salvar”, señaló la concejal Lynn Schulman.

Una resolución adicional aprobada por los legisladores locales insta a la Asamblea estatal a convertir un anteproyecto normativo que exigiría a los seguros reembolsar todos los costos directos e indirectos asociados con la administración de vacunas.

Escépticos a las vacunas

La postura del Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Robert F. Kennedy Jr. incluye un historial de escepticismo a las vacunas.

Pese a que rechaza la etiqueta de “antivacunas”, ha puesto en duda la seguridad de las dosis y el calendario oficial, alegando una supuesta opacidad en las agencias sanitarias y nexos con el sector farmacéutico.

Desde su posición en el poder, ha promovido la revisión y recorte de recomendaciones, incluyendo vacunas esenciales para la infancia y contra el COVID-19, además de reestructurar los paneles asesores.

Estas acciones han provocado la alarma en la comunidad científica, que denuncia que sus argumentos distorsionan la evidencia y amenazan con socavar la confianza ciudadana en uno de los pilares más efectivos de la salud pública mundial.

El pasado mes de marzo, un juez federal se puso del lado de la Academia Estadounidense de Pediatría que impugnó las modificaciones y la reestructuración del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, que establece el calendario de vacunación infantil.

En enero pasado el HHS anunció que dejó de hacer obligatorias cuatro vacunas, las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, dentro del calendario de inmunización infantil en el país.

Estas cuatro vacunas pasaron a ser opcionales, y se administran o no con base en la decisión acordada que adopten, caso por caso, los padres y los médicos. En Nueva York las autoridades de salud desafiaron esta regla.

Con el cambio ordenado, la recomendación de vacunar a los niños se redujo de 18 a 11 enfermedades contra las que se les inmuniza.

El dato: