Mamdani ordena analizar torres de refrigeración en el Upper East Side tras brote de legionelosis

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani ordenó analizar las torres de refrigeración del Upper East Side como parte de una respuesta de emergencia al brote comunitario de legionelosis que, hasta el 6 de julio, ha enfermado al menos a 23 personas.

La Alcaldía informó que, tras detectar el 2 de julio dos casos que apuntaban a una posible fuente común de contagio, Mamdani instruyó al Departamento de Salud de la ciudad a comenzar de inmediato el muestreo de las torres de refrigeración en la zona afectada y reforzar la comunicación con los residentes antes del fin de semana festivo.

Más de 100 empleados fueron desplegados para apoyar la investigación.

Como parte de las nuevas medidas, la administración municipal anunció que divulgará públicamente las direcciones de todos los edificios cuyas torres de refrigeración den positivo a la bacteria Legionella en la prueba inicial PCR, una decisión que calificó como inédita.

Además, los propietarios de esos inmuebles recibirán una orden del comisionado de Salud para vaciar, limpiar y desinfectar de inmediato las torres con el fin de reducir el riesgo de nuevas exposiciones.

“Cuando existe una amenaza para la salud pública, los neoyorquinos merecen rapidez y transparencia de su gobierno”, afirmó Mamdani. “Estamos utilizando todas las herramientas disponibles para identificar rápidamente las posibles fuentes de exposición, exigir medidas correctivas inmediatas y garantizar que los neoyorquinos tengan la información necesaria para protegerse a sí mismos y a sus familias”.

El alcalde también pidió a quienes viven, trabajan o hayan visitado recientemente el área que busquen atención médica si presentan fiebre, tos o dificultad para respirar.

Redoblar los esfuerzos

La vicealcaldesa para Salud y Servicios Humanos, la doctora Helen Arteaga, señaló que la administración está acelerando la respuesta al brote y fortaleciendo los mecanismos para mantener informada a la población.

“Estamos identificando, limpiando y desinfectando de manera agresiva las torres de refrigeración que presentan la bacteria Legionella. Pedimos especialmente a los adultos mayores y a otras personas vulnerables que consulten a un médico si desarrollan síntomas similares a los de la gripe”, indicó.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Salud de Nueva York, el doctor Alister F. Martin, dijo que más de un centenar de trabajadores han participado de forma ininterrumpida en la investigación para localizar y eliminar la fuente de exposición lo antes posible.

Las autoridades explicaron que las torres de refrigeración liberan vapor al aire y que, en brotes anteriores de legionelosis, han sido identificadas como el origen de la propagación comunitaria de la bacteria.

A diferencia de investigaciones anteriores, la ciudad ordenará la limpieza y desinfección completa de las torres inmediatamente después de un resultado positivo en la prueba PCR, sin esperar la confirmación mediante cultivo, un proceso que puede tardar hasta dos semanas.

La administración municipal indicó que varios propietarios ya completaron las tareas de remediación, mientras que otros continúan realizando los trabajos exigidos.

El Upper East Side concentra más de tres veces el número de torres de refrigeración que fueron inspeccionadas durante la investigación del brote registrado en Central Harlem en 2025. Hasta el 6 de julio, había unas 160 torres registradas en los tres códigos postales bajo investigación, aunque no todas están en funcionamiento o ubicadas dentro del área investigada.