Riesgo de colapso: evacúan ex edificio Pfizer y otros adyacentes en Nueva York

Un gran ex edificio de oficinas cerca de Grand Central Terminal (NYC) fue evacuado por riesgo de colapso este martes, lo que desencadenó una respuesta de emergencia durante la hora pico matutina en Midtown Manhattan.

Según informaron las autoridades, se trata del edificio ubicado en 235 East 42nd St que anteriormente albergaba las oficinas de la farmacéutica Pfizer, y que actualmente está siendo transformado en apartamentos. Las autoridades que lo inspeccionaban detectaron que las columnas de soporte estaban cediendo y que los pisos superiores se estaban hundiendo.

Como medida de precaución las autoridades desalojaron también dos edificios adyacentes situados en los números 225 y 221 de la calle 43 Este.

El cuerpo de bomberos comunicó que recibió una llamada poco antes de las 8 a.m. del martes alertando sobre la caída de ladrillos en la cuadra. El edificio tiene más de 30 plantas de altura, detalló The New York Times.

Durante la inspección las autoridades descubrieron que dos columnas de soporte en el interior del edificio estaban cediendo y que varios pisos superiores presentaban hundimientos. Los trabajadores de la construcción fueron evacuados del inmueble. No se registraron heridos, de acuerdo con el Departamento de Bomberos.

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