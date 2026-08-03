La producción de “Sunday in the Park with George” continuará pese al anuncio de Ariana Grande

Aunque Ariana Grande no ha dicho cuánto tiempo exactamente se tomará alejada de la vida pública, sí es el suficiente como para no poder seguir al frente de “Sunday in the Park with George”, musical que protagonizaría junto con Jonathan Bailey.

Pese al reciente anuncio de la cantante y actriz, la producción de “Sunday in the Park with George” ha salido a declarar que los tiempos del proyecto seguirán iguales pese a no contar con Grande. El estreno en el West End de Londres seguirá programado para el verano del año que viene.

Este domingo, Grande compartió un comunicado firmado por su representante en el que se explica: “(Grande) está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”.

Hay que recordar que Grande está actualmente de gira con “Eternal Sunshine” y la última fecha está programada para el 1 de septiembre, en Londres. Hay que recordar que ya en noviembre del año pasado Grande había dicho que su siguiente gira podría ser el cierre de su era de conciertos.

¿Cómo continuará “Sunday in the Park with George”?

Poco después de que Ariana Grande hiciera su anuncio, la productora Empire Street Productions le declaró a “Variety”: “La producción se estrenará en el Barbican en el verano de 2027, tal como estaba previsto, y el reparto se anunciará a su debido tiempo“.

Hay que recordar que en enero de este año se anunció que Grande y Jonathan Bailey protagonizarían el musical. En ese momento, los actores dieron la noticia con una foto en la que se les ve frente al “A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte”, el cuadro de Georges Seurat que inspiró a escribir la obra.

Aunque se habían anunciado los protagonistas, aún no tenían elegido al resto del elenco. Se sabe que las audiciones comenzaron este verano.

Además de este musical, Grande también tenía en su agenda el estreno de la película “Focker-in-Law”, una comedia en la que compartió con Robert De Niro y Ben Stiller. Este estreno está programado para el 27 de noviembre de este año, aunque seguramente la actriz y cantante no será parte de su promoción.

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