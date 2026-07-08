Cargos en EE.UU. contra un líder criminal por el asesinato que enfrentó a India y Canadá

La justicia de Estados Unidos acusó a Lawrence Bishnoi, líder encarcelado de una banda criminal india, y a su lugarteniente norteamericano de dirigir el asesinato en 2023 del líder separatista sij Hardeep Singh Nijjar en Canadá, lo que sumió las relaciones entre Ottawa y Nueva Delhi en una crisis.

Una acusación federal publicada en Los Ángeles argumenta que Bishnoi y Satinderjeet Singh, también conocido como “Goldy Brar”, ordenaron el asesinato de Nijjar a las afueras de un templo sij en el suburbio de Surrey, en la Columbia Británica, cerca de Vancouver, el 18 de junio de 2023.

La acusación formal señala que Bishnoi encabezó la operación desde una celda en la India haciendo uso de teléfonos celulares de contrabando y proporcionó a un cómplice una fotografía y varias direcciones de Nijjar para facilitar el asesinato. Singh, amigo de la niñez de Bishnoi, supuestamente dirigió las operaciones en Norteamérica del grupo criminal, conocido como el “Grupo de Crimen Organizado de Lawrence Bishnoi”.

El asesinato de Nijjar desató una crisis diplomática luego de que el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declarara meses después de que las autoridades de su país estaban “investigando activamente acusaciones creíbles” que relacionaban a funcionarios del gobierno indio con el asesinato. Nueva Delhi negó la afirmación por considerarla absurda.

La acusación de Estados Unidos contra Bishnoi y Singh no argumenta ninguna participación del gobierno indio en el asesinato, informó CNN.

Nijjar, ciudadano canadiense, había hecho campaña a favor de la creación de Khalistan, una patria sij independiente separada de la India, y había sido designado terrorista por Nueva Delhi.

Ni el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli, ni ningún otro funcionario en una rueda de prensa en Los Ángeles argumentaron que el gobierno indio estuviera involucrado o tuviera conocimiento del asesinato.

Los cargos Bishnoi y Singh formaban parte de una pesquisa más extensa llevada a cabo por los funcionarios estadounidenses y canadienses, en la que se acusó a 37 personas vinculadas a tres grupos del crimen organizado y narcotráfico, 24 de las cuales fueron detenidas o ya estaban bajo custodia, informaron las autoridades.

En mayo de 2024, los agentes de policía de Canadá arrestaron y acusaron a cuatro ciudadanos indios por el asesinato de Nijjar, y apuntaron que estaban investigando si los hombres tenían relaciones con el gobierno indio. La acusación estadounidense no nombra a los supuestos autores de los disparos como acusados, sino que se refiere a ellos solo como co-conspiradores.

Las relaciones entre Canadá e India se suavizaron bajo el mandato del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien visitó Nueva Delhi en febrero en su primer viaje oficial y empezó conversaciones sobre un acuerdo comercial que se espera que esté finalizado en noviembre.

Su planteamiento ha provocado críticas de algunos grupos sij, que acusan a Ottawa de no exigir responsabilidades a la India ni proteger a los canadienses sijs de la injerencia extranjera y la represión transnacional.

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