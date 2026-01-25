Trump amenaza con aranceles del 100% a Canadá si logra acuerdos con China

El presidente Donald Trump anunció una nueva postura de presión comercial hacia Canadá, al asegurar que impondrá aranceles del 100% a las importaciones canadienses si el país vecino concreta pactos comerciales con el gobierno de China.

​La declaración de Trump establece una consecuencia directa ante cualquier acercamiento económico entre Ottawa y Pekín.

​”Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, declaró Trump en su plataforma de Truth Social.

Reducción de aranceles canadienses a China

​A pesar de que el mensaje no especifica un tratado en particular, ocurre tras un reciente intercambio donde Canadá aceptó reducir aranceles a vehículos eléctricos chinos a cambio de beneficios para su sector agrícola.

En su publicación, Trump se refirió al líder canadiense como “gobernador”, término que ha empleado anteriormente para sugerir la integración de Canadá como un estado más de la Unión.

¿Qué respondió Canadá?

​Ante la amenaza, el ministro canadiense responsable del comercio con EE.UU., Dominic Leblanc, aclaró la posición de su administración mediante un comunicado oficial el pasado sábado. Enfatizó que “no se busca un acuerdo de libre comercio con China” y subrayó la relevancia de la relación bilateral con el país vecino.

​”El nuevo Gobierno de Canadá está fortaleciendo la economía canadiense a través de un plan que consolida nuestra fortaleza nacional y fortalece nuestras asociaciones comerciales en todo el mundo”.

​Por su parte, el primer ministro Mark Carney defendió la autonomía de su nación frente a las críticas de Washington sobre el proyecto de defensa “Golden Dome” y los vínculos asiáticos.

​”Canadá y Estados Unidos han forjado una alianza extraordinaria en materia económica, de seguridad y de un rico intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses“, señaló Carney el jueves.

El viernes pasado, el presidente Trump había mencionado que no tenía inconvenientes con que Carney buscara acuerdos con China, afirmando en ese momento que: “Es bueno que firme un acuerdo comercial. Si se puede llegar a un acuerdo con China, hay que hacerlo.

