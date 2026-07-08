Exjueza de Wisconsin evita la cárcel tras ser condenada por obstruir arresto de ICE a inmigrante mexicano

Tras ser hallada culpable de obstrucción a la justicia, la exjueza de Wisconsin Hannah Dugan libró ir a la cárcel y recibió una multa de $5,000 dólares por el episodio en el que ayudó a un acusado mexicano a salir de un tribunal mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaban arrestarlo.

La jueza federal Lynn Adelman consideró que Dugan tomó una decisión equivocada al interferir con el procedimiento de las autoridades, aunque señaló que no actuó con una intención criminal, sino en medio de su desacuerdo con las políticas migratorias del país.

Dugan, de 67 años, fue declarada culpable en diciembre por obstrucción a la justicia. El jurado, sin embargo, la absolvió de un cargo adicional relacionado con ocultar a una persona para evitar su arresto.

La exjueza dejó el cargo antes de la sentencia

Antes de recibir la sanción judicial, Dugan ya había abandonado su puesto como jueza del circuito del condado de Milwaukee, cargo que ocupó durante nueve años.

Su renuncia llegó en enero, después de enfrentar presiones políticas y amenazas de destitución por parte de legisladores republicanos de Wisconsin, quienes la acusaron de actuar como una jueza activista.

En la carta con la que dejó el cargo, afirmó que su procesamiento representaba una amenaza para la independencia del poder judicial.

El representante republicano Tom Tiffany, aliado del presidente Donald Trump y candidato a gobernador de Wisconsin, había solicitado que Dugan fuera enviada a prisión.

El operativo de ICE que desencadenó la investigación

El caso comenzó el 18 de abril de 2025, cuando agentes de ICE llegaron al tribunal del condado de Milwaukee para detener a Eduardo Flores-Ruiz, un ciudadano mexicano de 31 años.

Las autoridades indicaron que Flores-Ruiz había reingresado sin documentos a Estados Unidos y que debía comparecer ese día por un caso estatal de agresión.

Según el expediente judicial, Dugan cuestionó la presencia de los agentes fuera de su sala y los dirigió hacia la oficina del juez principal, al considerar que la orden administrativa presentada por ICE no era suficiente para realizar el arresto dentro del tribunal.

Después, la entonces jueza permitió que Flores-Ruiz y su abogado utilizaran una puerta privada reservada para el jurado. Los agentes localizaron al acusado en el pasillo, lo siguieron fuera del edificio y lograron detenerlo tras una persecución a pie.

El episodio derivó posteriormente en una investigación federal contra Dugan. Una semana después, agentes del FBI la arrestaron dentro del tribunal.

Meses más tarde, la situación migratoria de Flores-Ruiz terminó con su expulsión de Estados Unidos.

Fiscalía sostiene que Dugan excedió sus funciones

La Fiscalía del Distrito Este de Wisconsin argumentó que la exjueza utilizó su posición para obstaculizar el trabajo de agentes federales que intentaban ejecutar un arresto.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Brad Schimel, afirmó que los agentes deben poder cumplir sus funciones legales sin interferencias que pongan en riesgo su seguridad, la del público o la persona buscada.

“Los agentes del orden deben poder cumplir con sus responsabilidades legales de la manera más segura para ellos, el público y la persona que intentan detener”, señaló.

El fiscal adjunto Richard Frohling indicó que los jueces cuentan con amplia discreción en sus funciones, pero que existen límites establecidos por la ley.

“Los jueces gozan de una enorme discreción, pero hay un límite que no pueden cruzar”, escribió en un documento presentado ante la corte.

Defensa afirma que buscaba proteger el funcionamiento del tribunal

Los abogados de Dugan rechazaron que la exjueza intentara impedir el arresto y aseguraron que sus acciones estuvieron relacionadas con la seguridad y el orden dentro de la sala.

Durante la audiencia de sentencia, Dugan afirmó que no actuó con mala intención y que buscaba cumplir con sus responsabilidades judiciales.

“Me han llamado delincuente y también heroína. No soy ninguna de las dos cosas”, declaró.

La exjueza explicó que sus decisiones estuvieron motivadas por su intención de mantener el “decoro y la seguridad” del tribunal.

Su equipo legal sostuvo que ya había enfrentado consecuencias importantes y pidió que no recibiera una pena de prisión.

La condena quedó por debajo de las guías federales

Las recomendaciones federales para el delito de obstrucción contemplaban una posible pena de entre 15 y 21 meses de prisión, aunque Adelman tenía la facultad de imponer una sentencia diferente.

El juez destacó que Dugan perdió su cargo, recibió una condena por delito grave y enfrentó amenazas que afectaron su vida personal y pública.

Aun así, afirmó que la sentencia debía dejar claro que los funcionarios públicos también están sujetos a la ley.

“Esta condena reafirma que nadie está por encima de la ley”, declaró Adelman.

Dugan apelará la decisión

Tras conocer la sentencia, el abogado Jason Luczak informó que presentarán una apelación contra la condena por obstrucción a la justicia.

La defensa busca revertir el fallo mientras continúa el proceso legal relacionado con el caso que comenzó con el operativo de ICE en el tribunal de Milwaukee.

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