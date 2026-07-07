¿Qué hacer ante deportaciones aceleradas de ICE avaladas por una corte? (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump puede reiniciar las deportaciones aceleradas, luego de que la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., avalara la política de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque no hay una fecha específica sobre el reinicio de esta política, los inmigrantes con menos de dos años viviendo en Estados Unidos –o aquellos que no puedan demostrar que llevan viviendo ese periodo en el país– podrían estar en riesgo de ser detenidos por ICE y procesados para su deportación inmediata.

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La política de deportaciones aceleradas fue autorizada por el Congreso en 1996, pero se había implementado principalmente cerca de las fronteras, para procesar a inmigrantes de reciente ingreso al país en forma irregular.

Además, los agentes de ICE debían revisar que las personas detenidas tuvieran menos de dos años en EE.UU., algo que se estableció, por ejemplo, en la guía de deportaciones del presidente Joe Biden.

Desde su primer mandato, el presidente Trump extendió la política a todo el país. Los agentes migratorios podrían detener a cualquier inmigrante y exigirle que demuestre que lleva más de dos años viviendo en EE.UU. –lo que le permitiría otro tipo de proceso ante cortes–, además de impedirles que tengan una audiencia judicial.

La demanda de Make the Road New York argumentó sobre las irregularidades que la política de deportaciones aceleradas.

Harold Solis, co-director Legal de Make the Road New York, explicó a ‘El Diario Sin Límites’ los alcances de la decisión de la Corte de Apelaciones y cómo deberían prepararse los inmigrantes indocumentados.

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