Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 8 de julio

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este miércoles? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 10% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:32 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:29 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 84 grados Fahrenheit (23 y 29ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.