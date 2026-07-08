Pronóstico del tiempo en Chicago para este miércoles 8 de julio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 8 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) y una mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 8 a lo largo de la noche. Luego, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:23 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:28 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 84 grados Fahrenheit (29 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 88% por la mañana, 55% por la tarde y 88% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima